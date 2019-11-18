Он был приурочен к Международному дню толерантности
16 ноября, в Международный день толерантности, в городе Улан-Удэ состоялся республиканский студенческий фестиваль национальных культур «Территория дружбы».
- Поступил запрос от наших студентов, чтобы организовать мероприятие и дать им место, где они смогли бы показать свои творческие номера. Мы обратились с таким предложением к колледжу Петра Ильича Чайковского, и они любезно предоставили нам эту площадку. Данный фестиваль организован, чтобы показать, что в Бурятии проживает очень много молодых людей и девушек, чтящих и уважающих традиции проживающих народов в республике, а также приобщить ребят к творческому процессу», – рассказал исполняющий обязанности директора Молодежного центра Бурятии Замбал Санжиев.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, для всех пришедших гостей на сцене с песнями и танцами выступило более 15 творческих коллективов, в которых приняли участие студенты высших и средних учебных заведений региона.
Международный день толерантности (терпимости) ежегодно отмечается 16 ноября. Он был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».
В Улан-Удэ состоялся студенческий фестиваль национальных культур
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