В Бурятии пройдёт конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Состоится он в эту субботу



23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс «Эхэ хэлэн - манай баялиг» среди школьников этнической Бурятии на знание бурятского языка, традиций и культуры.



- За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии - с твёрдым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.



Также отмечается, что от конкурса к конкурсу оргкомитет старается ввести всё новые и новые виды состязаний, которые «приносят детям огромную практическую пользу как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера».

