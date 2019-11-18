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В Бурятии пройдёт конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг»

В Бурятии пройдёт конкурс «Эхэ хэлэн – манай баялиг»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Состоится он в эту субботу

23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс «Эхэ хэлэн - манай баялиг» среди школьников этнической Бурятии на знание бурятского языка, традиций и культуры.

- За прошедшие пять с половиной лет этот замечательный конкурс, проходящий каждый месяц учебного года, с октября по май, уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии - с твёрдым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа, - рассказали в Буддийской традиционной Сангхе России.

Также отмечается, что от конкурса к конкурсу оргкомитет старается ввести всё новые и новые виды состязаний, которые «приносят детям огромную практическую пользу как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера».  
конкурс бурятский язык Сангха
 
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