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Жители и гости Москвы узнают о Бурятии на квесте

Жители и гости Москвы узнают о Бурятии на квесте
Общество,  Фото:pixabay.com
С 8 ноября на кольцевой линии московского метро курсирует специальный брендированный поезд - «Дальневосточный экспресс»

Как сообщал «Байкал-Daily», в преддверии открытия Дней Дальнего Востока в Москве вышел на кольцевую линию московского метрополитена новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс», в составе которого есть и вагон Бурятии.

Тематический поезд вышел на линию третий год подряд. Особенностью этого «Дальневосточного экспресса» стала непрерывная призовая викторина, которая будет продолжаться всё время движения состава – в течение полугода.

В каждом вагоне «Дальневосточного экспресса» есть QR-код, сканируя который пассажир попадает на сайт квеста. Зарегистрировавшись на сайте с 8 ноября по 14 декабря 2019 года, пассажир участвует в первом этапе конкурса. Он состоит из «заочной» и «очной» частей.

«Заочную» часть первого этапа квеста можно выполнить тут же, не выходя из вагона – баллы начисляются за прохождение онлайн-викторины, репост в соцсетях и приглашение друзей.

Вопросы касаются всех регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе и Бурятии. Задания о республике смогут выполнить как те, кто родился и вырос в ней, так и те, кто никогда не бывал в республике. Участники проверят свои знания, освежат воспоминания и узнают новое о регионе, его столице - городе Улан-Удэ, Байкале и природе Бурятии. Вопросы квеста посвящены географии республики, природе, истории, культуре, фольклору и языку.

Всех зарегистрированных участников ждут на «очной» части, которая пройдет с 12 по 14 декабря во время проведения фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» в Экспоцентре. На площадке нужно будет разгадать ещё несколько ребусов. Среди победителей будут разыграны 10 путёвок на двоих в один из регионов Дальнего Востока по системе «всё включено» и с посещением наиболее интересных туристических мест в сопровождении профессиональных гидов.

«Большой дальневосточный квест» будет проходить до 30 апреля. После завершения «Дней Дальнего Востока в Москве» начнётся его второй этап с онлайн-викториной. Среди пассажиров, успешно прошедших второй этап квеста, будут разыгрываться памятные призы. Победители первого этапа не смогут принять участие во втором – их аккаунты будут заблокированы.

Отметим, что в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Новом Арбате 2-8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдёт фестиваль для молодёжи. Организаторами фестиваля выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.


Москва квест Дальневосточный федеральный округ
 
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