Картина из Бурятии открыла цикл мероприятий ко Дню Победы в Москве

Перед выставкой картина Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1942» была отреставрирована



В Центральном музее Великой Отечественной войны (Музей Победы) 7 ноября открылась выставка картины художника Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года». Более 60 лет произведение хранится в фондах Художественного музея им. Ц.С. Сампилова в Бурятии. Десять лет назад, в честь 65-летия Великой Победы, картина была представлена на выставке «И помнит мир спасённый» в Улан-Удэ.



- Масштабное полотно 3 на 5 метров из Улан-Удэ в Москву перевозили в поезде. Оно было свёрнуто в рулон, а для его транспортировки изготовили специальный ящик, – рассказала заведующая сектором хранения «Изобразительное искусство» Национального музея Республики Бурятия Татьяна Алексеева.



Перед тем, как представить картину зрителям, потребовалось провести реставрацию художественного произведения. В Музее Победы работы провела реставратор масляной живописи, сотрудница Национального музея Бурятии Виктория Рабжаева.



Ираклий Тоидзе широко известен, как автор пронзительного плаката «Родина-мать зовёт!», который он написал в первые дни войны. Известна история, когда 22 июня 1945 года художник работал у себя в мастерской, и дверь внезапно распахнулась – в комнату вихрем ворвалась его жена Тамара. «Война!» - только и вырвалось у неё. В таком состоянии свою жену Ираклий Моисеевич никогда не видел. «Стой так, не двигайся», - попросил Тоидзе и тут же стал делать наброски. К концу месяца плакат уже был готов. Плакат пошёл в печать пятимиллионным тиражом, поэтому его увидела вся страна.



В начале Великой Отечественной войны, 6 ноября, на традиционном предпраздничном заседании Моссовета Сталин объявил членам правительства о решении провести традиционный парад. Командирам частей, принимавших участие в параде, объявили об этом только 6 ноября в 23.00. Всего в параде, посвящённом 24-ой годовщине Октябрьской революции, участвовало около 28,5 тыс. человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. После участия в параде войска стройными колоннами, с развернутыми знаменами уходили прямо на фронт. Всего месяц оставался до контрнаступления Красной Армии под Москвой.



Картину «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года» Ираклий Тоидзе создал в 1949 году, через несколько лет после окончания войны. В 1951 году произведение поступило в Художественный музей в Улан-Удэ из Дирекции художественных выставок и панорам (г. Москва). Однако демонстрировать гигантское полотно было негде, поскольку тогда в Улан-Удэ просто не было выставочного зала. Позднее в столице Бурятии построили здание для художественного музея, но гигантское полотно отправили в запасники.



- Сюжет картины исполнен в традициях соцреализма. Однако, несмотря на то, что день военного парада в 1941 году был довольно пасмурным, художник на картине обозначил луч света, который символизировал надежду и лучшие ожидания. Художник в свойственной ему реалистичной манере тщательно прописал всех политических деятелей, принимавших в тот день парад. Но центральной фигурой полотна является не вождь и его ближайшие соратники, а строй солдат и лица женщин, создающих композиционный треугольник, знаменующий тему мольбы о защите, – отмечают в Музее Победы.



Впечатлениями и воспоминаниями поделились племянница Ираклия Тоидзе – Нателла Тоидзе и внук художника.



Выставка работает в Москве до 30 ноября. А затем картина будет возвращена в Бурятию. Картину представят на выставке, посвящённой 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.





