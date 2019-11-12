 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

Картина из Бурятии открыла цикл мероприятий ко Дню Победы в Москве

Картина из Бурятии открыла цикл мероприятий ко Дню Победы в Москве
Общество, 
Перед выставкой картина Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1942» была отреставрирована

В Центральном музее Великой Отечественной войны (Музей Победы) 7 ноября открылась выставка картины художника Ираклия Тоидзе «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года». Более 60 лет произведение хранится в фондах Художественного музея им. Ц.С. Сампилова в Бурятии. Десять лет назад, в честь 65-летия Великой Победы, картина была представлена на выставке «И помнит мир спасённый» в Улан-Удэ.

- Масштабное полотно 3 на 5 метров из Улан-Удэ в Москву перевозили в поезде. Оно было свёрнуто в рулон, а для его транспортировки изготовили специальный ящик, – рассказала заведующая сектором хранения «Изобразительное искусство» Национального музея Республики Бурятия Татьяна Алексеева.

Перед тем, как представить картину зрителям, потребовалось провести реставрацию художественного произведения. В Музее Победы работы провела реставратор масляной живописи, сотрудница Национального музея Бурятии Виктория Рабжаева.

Ираклий Тоидзе широко известен, как автор пронзительного плаката «Родина-мать зовёт!», который он написал в первые дни войны. Известна история, когда 22 июня 1945 года художник работал у себя в мастерской, и дверь внезапно распахнулась – в комнату вихрем ворвалась его жена Тамара. «Война!» - только и вырвалось у неё. В таком состоянии свою жену Ираклий Моисеевич никогда не видел. «Стой так, не двигайся», - попросил Тоидзе и тут же стал делать наброски. К концу месяца плакат уже был готов. Плакат пошёл в печать пятимиллионным тиражом, поэтому его увидела вся страна.

В начале Великой Отечественной войны, 6 ноября, на традиционном предпраздничном заседании Моссовета Сталин объявил членам правительства о решении провести традиционный парад. Командирам частей, принимавших участие в параде, объявили об этом только 6 ноября в 23.00. Всего в параде, посвящённом 24-ой годовщине Октябрьской революции, участвовало около 28,5 тыс. человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. После участия в параде войска стройными колоннами, с развернутыми знаменами уходили прямо на фронт. Всего месяц оставался до контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Картину «Выступление Иосифа Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года» Ираклий Тоидзе создал в 1949 году, через несколько лет после окончания войны. В 1951 году произведение поступило в Художественный музей в Улан-Удэ из Дирекции художественных выставок и панорам (г. Москва). Однако демонстрировать гигантское полотно было негде, поскольку тогда в Улан-Удэ просто не было выставочного зала. Позднее в столице Бурятии построили здание для художественного музея, но гигантское полотно отправили в запасники.

- Сюжет картины исполнен в традициях соцреализма. Однако, несмотря на то, что день военного парада в 1941 году был довольно пасмурным, художник на картине обозначил луч света, который символизировал надежду и лучшие ожидания. Художник в свойственной ему реалистичной манере тщательно прописал всех политических деятелей, принимавших в тот день парад. Но центральной фигурой полотна является не вождь и его ближайшие соратники, а строй солдат и лица женщин, создающих композиционный треугольник, знаменующий тему мольбы о защите, – отмечают в Музее Победы.

Впечатлениями и воспоминаниями поделились племянница Ираклия Тоидзе – Нателла Тоидзе и внук художника.

Выставка работает в Москве до 30 ноября. А затем картина будет возвращена в Бурятию. Картину представят на выставке, посвящённой 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.


ветераны ВОВ Великая Отечественная выставка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Alihan Dze и Saryuna выпустили клип на новую песню о ёхоре
Общество, 12.11.2019
Пользователи Сети в восторге от нового трека популярного дуэта из Бурятии
В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
В Улан-Удэ перенесут остановку «ДК Савва»
Общество, 12.11.2019
Остановку перенесут ближе к будущему детскому саду

В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Общество, 12.11.2019
В Улан-Удэ благоустроят сквер на Ключевской
Ремонт в школе в Иркутской области обернулся неприятностями
Ремонт в школе в Иркутской области обернулся неприятностями
Общество, 12.11.2019
Следственный комитет начал проверку из-за некачественного ремонта
Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»
Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»
Общество, 12.11.2019
Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году
В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
Общество, 12.11.2019
Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка
В школе в Бурятии открыли мемориальную доску погибшему ОМОНовцу
В школе в Бурятии открыли мемориальную доску погибшему ОМОНовцу
Общество, 12.11.2019
Александр Густов погиб в 2001 году во время командировки в Чечню
В Бурятии обсудят роль музеев в развитии туризма
В Бурятии обсудят роль музеев в развитии туризма
Общество, 12.11.2019
Круглый стол соберёт представителей музей и туротрасли
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Общество, 12.11.2019
8 ноября в Бурятском театре оперы и балета были подведены итоги V иежрегионального конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.  
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
Общество, 12.11.2019
Российская сборная встретится с командами Монголии и США
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Общество, 12.11.2019
14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
Общество, 12.11.2019
Электронный реестр вакансий для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах, предложили создать музыканты Иркутской области
В Бурятии медведи не хотят спать
В Бурятии медведи не хотят спать
Общество, 12.11.2019
Медведи на Байкале не ложатся в спячку из-за аномально тёплой осени
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Общество, 12.11.2019
Мышей в Баргузинском заповеднике больше, чем обычно

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^