Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году
Всего в этом году на участие во всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 539 проектов из 63 регионов страны. 166 проектов из 43 регионов вышли в финал, который 27-28 октября прошёл в Ижевске, сообщают организаторы.
Финалисты всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018 года были определены по результатам регионального конкурса, прошедшего в Улан-Удэ для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов; и по итогам заочного регионального конкурса для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов.
В 2019 году при составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, заявившиеся для участия в конкурсе, и результаты общенационального финала всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019 года в Ижевске.
Бурятия заняла в рейтинге восьмое место, разделив эту позицию с Калининградской областью.
Рейтинг регионов по итогам всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019:
1 место - Нижегородская область – 117 баллов;
2 место - город Москва – 94 балла;
3 место - Удмуртская Республика – 88 баллов;
4 место - Самарская область – 54 балла;
5 место - город Санкт-Петербург – 50 баллов;
6 место - Республика Татарстан – 48 баллов;
7 место - Краснодарский край – 47 баллов;
8 место - Калининградская область и Республика Бурятия – 41 балл;
9 место - Республика Башкортостан – 37 баллов;
10 место - Омская область – 35 баллов;
Справка:
Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.
Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»
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