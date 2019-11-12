Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году



Всего в этом году на участие во всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 539 проектов из 63 регионов страны. 166 проектов из 43 регионов вышли в финал, который 27-28 октября прошёл в Ижевске, сообщают организаторы.



Финалисты всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018 года были определены по результатам регионального конкурса, прошедшего в Улан-Удэ для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов; и по итогам заочного регионального конкурса для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов.



В 2019 году при составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, заявившиеся для участия в конкурсе, и результаты общенационального финала всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019 года в Ижевске.



Бурятия заняла в рейтинге восьмое место, разделив эту позицию с Калининградской областью.



Рейтинг регионов по итогам всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019:



1 место - Нижегородская область – 117 баллов;

2 место - город Москва – 94 балла;

3 место - Удмуртская Республика – 88 баллов;

4 место - Самарская область – 54 балла;

5 место - город Санкт-Петербург – 50 баллов;

6 место - Республика Татарстан – 48 баллов;

7 место - Краснодарский край – 47 баллов;

8 место - Калининградская область и Республика Бурятия – 41 балл;

9 место - Республика Башкортостан – 37 баллов;

10 место - Омская область – 35 баллов;



Справка:



Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.





