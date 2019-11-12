 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Ноября

11 Ноября

Популярное

Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»

Бурятия заняла 8 место в рейтинге премии «Маршрут года»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Составлен рейтинг регионов страны по итогам проведения всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019 году

Всего в этом году на участие во всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 539 проектов из 63 регионов страны. 166 проектов из 43 регионов вышли в финал, который 27-28 октября прошёл в Ижевске, сообщают организаторы.

Финалисты всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018 года были определены по результатам регионального конкурса, прошедшего в Улан-Удэ для Дальневосточного и Сибирского федеральных округов; и по итогам заочного регионального конкурса для Приволжского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов.

В 2019 году при составлении рейтинга учитывались общее количество проектов от региона, заявившиеся для участия в конкурсе, и результаты общенационального финала всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019 года в Ижевске.

Бурятия заняла в рейтинге восьмое место, разделив эту позицию с Калининградской областью.

Рейтинг регионов по итогам всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019:

1 место - Нижегородская область – 117 баллов;
2 место - город Москва – 94 балла;
3 место - Удмуртская Республика – 88 баллов;
4 место - Самарская область – 54 балла;
5 место - город Санкт-Петербург – 50 баллов;
6 место - Республика Татарстан – 48 баллов;
7 место - Краснодарский край – 47 баллов;
8 место - Калининградская область и Республика Бурятия – 41 балл;
9 место - Республика Башкортостан – 37 баллов;
10 место - Омская область – 35 баллов;

Справка:

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.


туризм премия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
В Иркутске провели «спецоперацию» по спасению 30 экзотических животных
Общество, 12.11.2019
Крокодилов и обезьян перевезли из закрывшегося контактного зоопарка
В школе в Бурятии открыли мемориальную доску погибшему ОМОНовцу
В школе в Бурятии открыли мемориальную доску погибшему ОМОНовцу
Общество, 12.11.2019
Александр Густов погиб в 2001 году во время командировки в Чечню
В Бурятии обсудят роль музеев в развитии туризма
В Бурятии обсудят роль музеев в развитии туризма
Общество, 12.11.2019
Круглый стол соберёт представителей музей и туротрасли
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Солисты бурятской оперы с триумфом выступили на конкурсе вокалистов
Общество, 12.11.2019
8 ноября в Бурятском театре оперы и балета были подведены итоги V иежрегионального конкурса вокалистов имени Дугаржапа Дашиева.  
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
Борица из Бурятии выступит на Кубке мира в Японии
Общество, 12.11.2019
Российская сборная встретится с командами Монголии и США
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Прибывшим в Иркутский район офицерам подарили именные часы
Общество, 12.11.2019
14 молодых лейтенантов будут служить в Оёке
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
Общество, 12.11.2019
Электронный реестр вакансий для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах, предложили создать музыканты Иркутской области
В Бурятии медведи не хотят спать
В Бурятии медведи не хотят спать
Общество, 12.11.2019
Медведи на Байкале не ложатся в спячку из-за аномально тёплой осени
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Соболю в Бурятии голод зимой не грозит
Общество, 12.11.2019
Мышей в Баргузинском заповеднике больше, чем обычно
В Селенгинске начали строительство катка от NIVEA: видео
В Селенгинске начали строительство катка от NIVEA: видео
Общество, 12.11.2019
Каток 30-летней давности давно нуждался в реконструкции
Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Сотрудники МВД Бурятии отметили свой праздник стрельбой
Общество, 12.11.2019
В республиканском МВД прошли соревнования по стрельбе
В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок
В Бурятии при заключении контракта не учли толщину досок
Общество, 12.11.2019
По постановлениям прокурора Окинского района члены аукционной комиссии привлечены к административной ответственности
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
В Бурятии после прокурорской проверки заменили трубопровод
Общество, 12.11.2019
Сельчанин пожаловались в прокуратуру на коммунальщиков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^