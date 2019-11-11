Место проведения мероприятия ещё не определено
В Иркутской области состоится областной фестиваль для лучших добровольцев (волонтёров). Он пройдёт с 29 ноября по 1 декабря, место проведения уточняется.
Участниками мероприятия станут 170 волонтёров инициативных групп, общественных объединений Иркутской области в возрасте от 14 до 30 лет, авторы и руководители социальных проектов, руководители инициативных групп, общественных объединений Иркутской области в возрасте старше 30 лет.
Фестиваль проводится для популяризации добровольческой деятельности молодёжи как формы трудового воспитания, патриотического и духовно-нравственного развития, для поддержки и поощрения добровольцев (волонтёров) и добровольческих (волонтёрских) организаций как основных участников процесса развития добровольчества на территории региона.
Заявки на участие принимаются по 17 ноября. По усмотрению организаторов фестиваля сроки приёма заявок могут быть продлены. Уведомления о прохождении отбора и включении в число участников мероприятия будут направлены до 22 ноября включительно.
Для участия в фестивале необходимо заполнить онлайн-заявку. Заявка подаётся от команды численностью от четырёх до шести человек (включая сопровождающего – при наличии). К заявке нужно приложить презентацию проекта; а также план мероприятий, социальных проектов и акций на следующий календарный год. Среди участников проводится конкурс по защите реализованных проектов.
Дорога от города Иркутска до базы отдыха и обратно, проживание, питание осуществляется за счёт принимающей стороны.
По итогам защиты социальных проектов в рамках фестиваля награждаются 15 авторов лучших работ, набравших наибольшее количество баллов. Авторы лучших работ награждаются дипломами и ценными призами. Об этом сообщает организатор мероприятия – министерство по молодёжной политике Иркутской области.
В Иркутской области пройдёт фестиваль для лучших добровольцев
Общество, Фото:
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