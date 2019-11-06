Паломники из Таиланда подарили статую Иволгинскому дацану

Буддисты-паломники из Таиланда приехали в Бурятию уже во второй раз, на этот раз с подарком
3 ноября Иволгинский дацан в Бурятии посетила группа буддийских паломников из Таиланда. Все они представители школы направления в буддизме Тхеравады. Паломники с большим уважением относятся к феномену Хамбо Ламы Этигэлова, чьё нетленное тело находится в Иволгинском дацане.
Впервые тайские буддисты побывали у Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова в прошлом году. Тогда паломники решили вернуться в Иволгинский дацан через год и поднести статую Будды и монашеские одежды.
На встрече с ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым делегация попросила прочитать молитву непосредственно перед XII Пандито Хамбо Ламой Даши Доржи Этигэловым. Им дали на это разрешение, сообщили в пресс-службе Буддийской Сангхе России.
Буддисты-паломники из Таиланда приехали в Бурятию уже во второй раз, на этот раз с подарком
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