Паломники из Таиланда подарили статую Иволгинскому дацану

Впервые тайские буддисты побывали у Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова в прошлом году. Тогда паломники решили вернуться в Иволгинский дацан через год и поднести статую Будды и монашеские одежды.







На встрече с ширээтэ ламой Иволгинского дацана Аюром Цырендылыковым делегация попросила прочитать молитву непосредственно перед XII Пандито Хамбо Ламой Даши Доржи Этигэловым. Им дали на это разрешение, сообщили в пресс-службе Буддийской Сангхе России.















3 ноября Иволгинский дацан в Бурятии посетила группа буддийских паломников из Таиланда. Все они представители школы направления в буддизме Тхеравады. Паломники с большим уважением относятся к феномену Хамбо Ламы Этигэлова, чьё нетленное тело находится в Иволгинском дацане.