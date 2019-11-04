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В Улан-Удэ празднуют День народного единства

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с площади Советов

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню народного единства. В митинге приняли участие представители различных политических партий.

Горожан поздравили мэр города Игорь Шутенков, глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев и другие официальные лица, сообщает управление по информационной политике.

- Сегодня здесь на главной площади нашего города мы с вами собрались на торжественный митинг, чтобы не забывать обо всех тех, кто объединился для общей борьбы во имя независимости страны. Любовь к свободе, к Родине, желание видеть её великой и процветающей державой во все времена выступали главным объединяющим фактором для россиян. На многонациональной земле Бурятии сильны традиции мирного и взаимообогащающего проживания разных народов, - сказал в приветственном слове Игорь Шутенков.

Сегодня в течение дня на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. 

Справка:

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трёх чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.

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