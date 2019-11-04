В Улан-Удэ празднуют День народного единства

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День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.



16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трёх чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.





Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню народного единства. В митинге приняли участие представители различных политических партий.Горожан поздравили мэр города Игорь Шутенков, глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин, председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев и другие официальные лица, сообщает управление по информационной политике.- Сегодня здесь на главной площади нашего города мы с вами собрались на торжественный митинг, чтобы не забывать обо всех тех, кто объединился для общей борьбы во имя независимости страны. Любовь к свободе, к Родине, желание видеть её великой и процветающей державой во все времена выступали главным объединяющим фактором для россиян. На многонациональной земле Бурятии сильны традиции мирного и взаимообогащающего проживания разных народов, - сказал в приветственном слове Игорь Шутенков.Сегодня в течение дня на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства.