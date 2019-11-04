В Тункинском районе Бурятии открыли трассу после ремонта





Федеральные дорожники капитально отремонтировали трёхкилометровый участок (км 83+000 — км 86+000) автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, который проходит вдоль населённого пункта Зактуй Тункинского района Бурятии.В торжественной церемонии открытия движения на объекте приняли участие глава республики Алексей Цыденов, глава муниципального образования «Тункинский район» Иван Альхеев и начальник ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Радик Фаразутдинов.На данном участке федеральные дорожники устроили земляное полотно. Верхний слой дорожного покрытия выполнили с использованием износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.Для удобства жителей села Зактуй обустроен автопавильон с переходно-скоростными полосами, тротуары. Кроме того, установлено металлическое барьерное ограждение, новые дорожные знаки, сигнальные столбики.— В селе Зактуй теперь новая дорога, отвечающая всем требованиям по безопасности, — подчеркнул Алексей Цыденов.По мнению Ивана Альхеева, это даёт стимул развитию экономики и туризма Тункинского района.В целях обеспечения экологической безопасности на участке капремонта автодороги А-333 подрядная организация установила четыре локально-очистных сооружения для фильтрации поверхностных вод с проезжей части. Как обозначил начальник управления федеральных автодорог «Южный Байкал» федерального дорожного агентства Радик Фаразутдинов, в текущем году на трассе А-333 Култук – Монды – граница с Монголией выполнен ремонт ещё трёх участков общей протяженностью свыше 64 км, в следующем году предусмотрены дорожные работы на 22 км.Он также отметил, что по итогам 9 месяцев 2019 года на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Южный Байкал» наблюдается положительная динамика по снижению дорожно-транспортных происшествий — по сравнению с 2017 годом их количество уменьшилось на 20 %, число пострадавших в ДТП — на 32 %, погибших — на 25 %, сообщает пресс-служба ведомства.