Японский художник собирает в Иркутской области уголь для картин

- Что я могу сделать? Я продолжаю спрашивать, что я должен сделать. Скоро мы приступим к чрезвычайному проекту. Меня ожидает долгий, долгий путь, но я должен начать, - так он писал в на своей странице в Facebook.





В Иркутскую область приехал известный японский художник Кондо Юкио. Там он собирает материал для своих работ – уголь и фрагменты сгоревших деревьев. Художник приехал в регион, когда узнал, что летом здесь прошли масштабные лесные пожары, сообщает «Вести-Иркутск».Техника, в которой работает Кондо Юкио, называется «Нихонга». Это традиционная японская живопись, где вместо красок используются чернила, минералы и уголь.Художник решился на такое путешествие ещё в августе:В соцсетях Кондо делится старыми новостями о пожарах и фотографиями леса в Иркутском и Усть-Кутском районах. Он задаётся вопросом, почему столько леса и животных погибло, где найти ответы и надежду.- Видно по человеку, что он очень эмоционально это переносит. Он пытается донести скорбь. Говорит, через музыку это сделать легче, а он пытается это сделать через картины, - цитирует «Вести-Иркутск» бывшего пожарного Сергея Ускова, который боролся с огнём в лесах несколько лет подряд.