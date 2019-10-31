 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Октября

30 Октября

Популярное

Японский художник собирает в Иркутской области уголь для картин

Японский художник собирает в Иркутской области уголь для картин
Общество, 
Кондо Юкио решился на поездку, когда узнал о лесных пожарах

В Иркутскую область приехал известный японский художник Кондо Юкио. Там он собирает материал для своих работ – уголь и фрагменты сгоревших деревьев. Художник приехал в регион, когда узнал, что летом здесь прошли масштабные лесные пожары, сообщает «Вести-Иркутск».

Техника, в которой работает Кондо Юкио, называется «Нихонга». Это традиционная японская живопись, где вместо красок используются чернила, минералы и уголь.

Художник решился на такое путешествие ещё в августе:

- Что я могу сделать? Я продолжаю спрашивать, что я должен сделать. Скоро мы приступим к чрезвычайному проекту. Меня ожидает долгий, долгий путь, но я должен начать, - так он писал в на своей странице в Facebook.


В соцсетях Кондо делится старыми новостями о пожарах и фотографиями леса в Иркутском и Усть-Кутском районах. Он задаётся вопросом, почему столько леса и животных погибло, где найти ответы и надежду.

- Видно по человеку, что он очень эмоционально это переносит. Он пытается донести скорбь. Говорит, через музыку это сделать легче, а он пытается это сделать через картины, - цитирует «Вести-Иркутск» бывшего пожарного Сергея Ускова, который боролся с огнём в лесах несколько лет подряд.
художники лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вокалистов из Бурятии приглашают на «Романсиаду»
Вокалистов из Бурятии приглашают на «Романсиаду»
Общество, 31.10.2019
Конкурс стартует в середине ноября
Японский художник собирает в Иркутской области уголь для картин
Японский художник собирает в Иркутской области уголь для картин
Общество, 31.10.2019
Кондо Юкио решился на поездку, когда узнал о лесных пожарах
В Бурятии снег убирают с помощью детской горки: видео
В Бурятии снег убирают с помощью детской горки: видео
Общество, 31.10.2019
Креативность способа расчистки улиц на севере Бурятии впечатляет
Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов
Билигма Ринчинова из Бурятии примет участие в лаборатории оперных певцов
Общество, 31.10.2019
Оперная певица поощрена творческой командировкой от Союза театральных деятелей РФ
Байкал вошёл в топ мистических мест России
Байкал вошёл в топ мистических мест России
Общество, 31.10.2019
Необычный рейтинг составила авиакомпания S7
В Иркутске должника нашли по объявлению в интернете
В Иркутске должника нашли по объявлению в интернете
Общество, 31.10.2019
Пристав встретился с неплательщиком в качестве потенциального клиента
Школьникам в Бурятии напомнили об опасности гололёда
Школьникам в Бурятии напомнили об опасности гололёда
Общество, 31.10.2019
Детям рассказали, что из-за гололёда водитель не может вовремя остановиться
В Бурятии больную туберкулёзом госпитализировали через суд
В Бурятии больную туберкулёзом госпитализировали через суд
Общество, 31.10.2019
Молодая мама с открытой формой туберкулёза отказывалась от лечения
Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года
Новый памятник в Улан-Удэ откроют за 10 дней до нового года
Общество, 31.10.2019
Стала известна дата открытия памятника маршалу Рокоссовскому
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Третий «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Общество, 31.10.2019
Улан-удэнцы заметили транспортировку нового вагона. ВИДЕО     
Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Бурятия не попала в число регионов с худшими дорогами
Общество, 31.10.2019
47% дорог в Бурятии соответствуют нормативам
В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт
В Бурятии из-за нарушений расторгли контракт
Общество, 31.10.2019
Начальника районного управления образования оштрафовали на 3 тысячи рублей
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Четыре улицы в Улан-Удэ оставались без света
Общество, 31.10.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В Улан-Удэ сегодня без осадков
В Улан-Удэ сегодня без осадков
Общество, 31.10.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^