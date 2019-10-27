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Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации

Двое пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ остаются в реанимации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов

Сегодня утром министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев вместе с лечащим врачами провёл обход пациентов, поступивших после взрыва в кафе в Улан-Удэ.

- Первые сутки прошли без ухудшения динамики состояния пациентов. Получившая наиболее тяжёлые травмы 23-летняя девушка находится в отделении реанимации БСМП. У неё ожоги 40% тела, - сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

По поводу пациентки медики консультируются с главным внештатным специалистом комбустиологом Минздрава России Андреем Алексеевым, лечение откорректировано. Также дальнейшая тактика лечения будет согласована со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирурги имени Вишневского.

- Завтра запланирован сеанс телемедицинской консультации, которую мы будем проводить в отделении реанимации у постели пациентки. У остальных 2 пострадавших женщин, которые находятся в отделении гнойной хирургии, состояние стабильное, без ухудшений. Лечение продолжаем. По пострадавшей, которая находится в отделении травматологии – состояние стабильное, вчера у неё были головные боли, состояние было нестабильным, на сегодня отмечается улучшение. У ребёнка, который находится в Детской республиканской клинической больнице, состояние стабильное, отмечается незначительное улучшение, - рассказал министр Дамбинима Самбуев.

Министр посетил пациента Детской республиканской клинической больницы. Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии доложили о состоянии 17-летнего юноши. Его состояние остается тяжёлым.

«Всеми необходимыми медикаментами и средствами для обеспечения лечения пострадавших медицинские учреждения располагают в полном объёме», отметили в министерстве.

Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв произошёл утром в субботу в 8.40 часов. Посетителей в кафе ещё не было. Взрывной волной выбило стёкла, были повреждены стены, окна и мебель. Пострадали 12 человек, семь из них были отправлены на госпитализацию. Позже 2 человека были отпущены на амбулаторное лечение.

Среди пострадавших – 17-летний подросток. Он получил ожоги 15% тела. Сильнее всех пострадала 23-летняя девушка – у неё ожоги 40% тела, в том числе ожог дыхательных путей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

Накануне в СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности ЧП.

- По данным следствия, кафе работало в режиме с 9 до 22 часов. 26 октября за час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить блюда. Спустя несколько минут после включения газовых плит они почувствовали на кухне запах газа, после чего пытались самостоятельно установить причину и устранить утечку газа. Всего на кухне находилось пять газовых баллонов объёмом 50 литров каждый. Ещё один газовый баллон такой же емкости располагался в помещении моечной и был подключен к газовому водонагревателю. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге самостоятельно работники утечку газа не устранили. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение, - рассказали в Следственном управлении.

В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках которых будет установлена тяжесть вреда, причиненного их здоровью.

Собственник помещения, владелец и директор кафе установлены. В ближайшее время их допросит следователь.

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