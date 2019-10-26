Семинар состоится в Багдарине
С 3 по 10 ноября в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии будет проходить семинар по спелеотехнике хождения SRT (одной верёвке). Об этом сообщили в федерации спортивного туризма республики.
Семинар будет проводить один из ведущих спелеологов России и специалист в области спелеотуризма Филипп Чередниченко из Санкт-Петербурга.
Для проведения теоретических занятий на семинаре федерация спортивного туризма в минувшие выходные помогла оборудовать спортивный зал местной школы-интерната.
Практические занятия будут проводиться в пещерах «Долганская Яма» и «Пломбир».
Спелеолог из Петербурга приедет в Бурятию
Общество, Фото:
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