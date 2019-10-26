Спелеолог из Петербурга приедет в Бурятию

Семинар состоится в Багдарине



С 3 по 10 ноября в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии будет проходить семинар по спелеотехнике хождения SRT (одной верёвке). Об этом сообщили в федерации спортивного туризма республики.



Семинар будет проводить один из ведущих спелеологов России и специалист в области спелеотуризма Филипп Чередниченко из Санкт-Петербурга.



Для проведения теоретических занятий на семинаре федерация спортивного туризма в минувшие выходные помогла оборудовать спортивный зал местной школы-интерната.



Практические занятия будут проводиться в пещерах «Долганская Яма» и «Пломбир».



