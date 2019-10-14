Сборная Бурятии по борьбе заняла 1 общекомандное место на турнире в Якутске

Александр Богомоев и Евгений Жербаев стали 4-кратными победителями турнира Коркина
Накануне, 13 октября, в Якутске завершился международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина.
Сборная Бурятии по вольной борьбе заняла 1 общекомандное место, завоевав 6 медалей.
3 бронзы принесли в копилку сборной Алдар Бальжинимаев (57 кг), Булат Батоев (65 кг) и Балдан Цыжипов (125 кг).
- В финале весовой категории 57 кг Жаргал Дамдинов одержал уверенную победу над борцом из Республики Саха (Якутия) Аыйрааном Тютриным, завоевав золотую медаль турнира, - сообщили в пресс-служба минспорта Бурятии.
Александр Богомоев и Евгений Жербаев также поднялись на первую ступень пьедестала и стали 4-хкратными победителями турнира Коркина. Александр Богомоев в финале одолел спортсмена из Японии Кадзуя Коянаги со счётом 10:1. Евгений Жербаев завоевал золото, одолев спортсмена из Тывы со счётом 10:0.
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