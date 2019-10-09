В Бурятии осудили мужчину за чужой патрон

Постановление не вступило в законную силу.





24 сентября Кяхтинский районный суд Бурятии признал мужчину виновным за провоз патрона в автомобиле. Боеприпас конфискован и подлежит уничтожению.В ходе судебного заседания было установлено, что мужчина пытался провести через границу России в Монголию патрон, который находился в салоне автомобиля, в кармане чехла сиденья. Боеприпас - самодельно снаряжённый охотничьим патроном.- Патрон предназначен для производства выстрела из охотничьего гладкоствольного оружия 16 калибра. Гражданин пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый товар не подавал, в ходе устного опроса заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Гражданин перемещал через границу боеприпас для личного пользования, - сообщает пресс-служба суда.По закону, патрон подпадает под товары, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза.Ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за подобное административное нарушение.Мужчина объяснил, что патрон принадлежит его другу, с которым они вместе ездили на охоту. Он. не догадывался, что боеприпас находится у него в машине.