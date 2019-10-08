В Бурятии пробежали полумарафон

Дистанция Возрастная категория Фамилия, Имя Место Организация 2 км 2010 г.р. и младше Халикова Наталья Бакланов Ярослав I Гусиноозерск, Тамир Зимирева Анастасия Дарханов Олег II Кудара-Сомон, Гимназия №59 Карабаева Татьяна Шангин Павел III Гусиноозерск, Шорагольская СОШ 2008-2009 г.р. Федотова Дарья Ахмотилов Рамазан I Бичура Семиохина Валерия Хлевов Дмитрий II Бичура Чубарова Анастасия Хлевов Андрей III Бичура 2006-2007 г.р. Серявина Сабрина Рохман Вадим I Бичура Турунтаево Трифонова Екатерина Дульский Иван II Тарбагатай Куминова Алина Сергеев Кирилл III Тамир, Гусиноозерск 2004-2005 г.р. Леонова Вероника Борисов Сергей I Бичура, СШОР-1 Спиридонова Анастасия Захожев Дмитрий II Тамир, Бичура Шматко Ксения Николаев Максим III Тарбагатай, Бичура 2002-2003 г.р. Лалетина Ангелина Калиберов Олег I Гусиноозерск, СШОР-1 Калашникова Екатерина Любовников Максим II Бичура Александрова Дарья Курдюков Руслан III Тамир, Тарбагатай 7 км Юниорки Рябова Ксения I СШОР-1 Богидаева Юлия II БРТСиПТ Юниоры Слепнев Никита I СШОР-1 Сергеев Сергей II СШОР-1 Осеев Михаил III БРТСиПТ Женщины Егорова Наталья I Динамо Печкина Надежда II Улан-Удэ Горбунова Ольга III Любитель Мужчины Тимко Вадим I СШОР 1 Шайбаков Вячеслав II СШОР 1 Белоусов Иван III ВСГУТУ 21 км Женщины Чулуунхуу Шинэцэцэг Набиева Виктория Цыдыпылова Должин-Жаб I Москвитина Дарима II Камизолова Наталья III Мужчины Дангаасурэн Буянхилииг Адаменко Валерий Бурлаков Александр Мармушев Геннадий Зарбуев Булат I Цветков Сергей Белоусов Аркадий Будажапов Солбон II Спиридонов Василий Самданов Андрей Тохметов Толеуказы III

5 октября в Кяхте состоялся полумарафон, посвящённый памяти рекордсмена мира, чемпиона Европы и трёхкратного чемпиона СССР в марафонском беге Сергея Попова.Забег был устроен на три дистанции – 2 км, 7 км и 21 км. Участие в нём приняли более 500 человек из районов Бурятии и Монголии. Участники были распределены по 22 возрастным категориям, начиная с 2010 года и заканчивая 1945 годом рождения.Также были приглашены почётные гости: чемпионка мира Наталья Соломинская, председатель коллегии судей федерации лёгкой атлетики РБ Эльвира Любарская, мастер спорта по лёгкой атлетике Виктор Трунев и многократный чемпион СССР Геннадий Темников.В итоге победителями полумарафона стали:Все призёры полумарафона были награждены эксклюзивными памятными медалями и дипломами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.