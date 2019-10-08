В Бурятии пробежали полумарафон

5 октября в Кяхте состоялся полумарафон, посвящённый памяти рекордсмена мира, чемпиона Европы и трёхкратного чемпиона СССР в марафонском беге Сергея Попова.
Забег был устроен на три дистанции – 2 км, 7 км и 21 км. Участие в нём приняли более 500 человек из районов Бурятии и Монголии. Участники были распределены по 22 возрастным категориям, начиная с 2010 года и заканчивая 1945 годом рождения.
Также были приглашены почётные гости: чемпионка мира Наталья Соломинская, председатель коллегии судей федерации лёгкой атлетики РБ Эльвира Любарская, мастер спорта по лёгкой атлетике Виктор Трунев и многократный чемпион СССР Геннадий Темников.
В итоге победителями полумарафона стали:
|
Дистанция
|
Возрастная категория
|
Фамилия, Имя
|
Место
|
Организация
|
2 км
|
2010 г.р. и младше
|
Халикова Наталья
Бакланов Ярослав
|
I
|
Гусиноозерск,
Тамир
|
Зимирева Анастасия
Дарханов Олег
|
II
|
Кудара-Сомон,
Гимназия №59
|
Карабаева Татьяна
Шангин Павел
|
III
|
Гусиноозерск,
Шорагольская СОШ
|
2008-2009 г.р.
|
Федотова Дарья
Ахмотилов Рамазан
|
I
|
Бичура
|
Семиохина Валерия
Хлевов Дмитрий
|
II
|
Бичура
|
Чубарова Анастасия
Хлевов Андрей
|
III
|
Бичура
|
2006-2007 г.р.
|
Серявина Сабрина
Рохман Вадим
|
I
|
Бичура
Турунтаево
|
Трифонова Екатерина
Дульский Иван
|
II
|
Тарбагатай
|
Куминова Алина
Сергеев Кирилл
|
III
|
Тамир,
Гусиноозерск
|
2004-2005 г.р.
|
Леонова Вероника
Борисов Сергей
|
I
|
Бичура,
СШОР-1
|
Спиридонова Анастасия
Захожев Дмитрий
|
II
|
Тамир,
Бичура
|
Шматко Ксения
Николаев Максим
|
III
|
Тарбагатай,
Бичура
|
2002-2003 г.р.
|
Лалетина Ангелина
Калиберов Олег
|
I
|
Гусиноозерск,
СШОР-1
|
Калашникова Екатерина
Любовников Максим
|
II
|
Бичура
|
Александрова Дарья
Курдюков Руслан
|
III
|
Тамир,
Тарбагатай
|
7 км
|
Юниорки
|
Рябова Ксения
|
I
|
СШОР-1
|
Богидаева Юлия
|
II
|
БРТСиПТ
|
Юниоры
|
Слепнев Никита
|
I
|
СШОР-1
|
Сергеев Сергей
|
II
|
СШОР-1
|
Осеев Михаил
|
III
|
БРТСиПТ
|
Женщины
|
Егорова Наталья
|
I
|
Динамо
|
Печкина Надежда
|
II
|
Улан-Удэ
|
Горбунова Ольга
|
III
|
Любитель
|
Мужчины
|
Тимко Вадим
|
I
|
СШОР 1
|
Шайбаков Вячеслав
|
II
|
СШОР 1
|
Белоусов Иван
|
III
|
ВСГУТУ
|
21 км
|
Женщины
|
Чулуунхуу Шинэцэцэг
Набиева Виктория
Цыдыпылова Должин-Жаб
|
I
|
Москвитина Дарима
|
II
|
|
Камизолова Наталья
|
III
|
Мужчины
|
Дангаасурэн Буянхилииг
Адаменко Валерий
Бурлаков Александр
Мармушев Геннадий
Зарбуев Булат
|
I
|
Цветков Сергей
Белоусов Аркадий
Будажапов Солбон
|
II
|
|
Спиридонов Василий
Самданов Андрей
Тохметов Толеуказы
|
III
Все призёры полумарафона были награждены эксклюзивными памятными медалями и дипломами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.