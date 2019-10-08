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В Бурятии пробежали полумарафон

В Бурятии пробежали полумарафон
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кяхтинского района
В Кяхте провели соревнования, посвящённые памяти рекордсмена мира Сергея Попова

5 октября в Кяхте состоялся полумарафон, посвящённый памяти рекордсмена мира, чемпиона Европы и трёхкратного чемпиона СССР в марафонском беге Сергея Попова.

Забег был устроен на три дистанции – 2 км, 7 км и 21 км. Участие в нём приняли более 500 человек из районов Бурятии и Монголии. Участники были распределены по 22 возрастным категориям, начиная с 2010 года и заканчивая 1945 годом рождения.

Также были приглашены почётные гости: чемпионка мира Наталья Соломинская, председатель коллегии судей федерации лёгкой атлетики РБ Эльвира Любарская, мастер спорта по лёгкой атлетике Виктор Трунев и многократный чемпион СССР Геннадий Темников.

В итоге победителями полумарафона стали:

Дистанция

Возрастная категория

Фамилия, Имя

Место

Организация

2 км

2010 г.р. и младше

Халикова Наталья

Бакланов Ярослав

I

Гусиноозерск,

Тамир

Зимирева Анастасия

Дарханов Олег

II

Кудара-Сомон,

Гимназия №59

Карабаева Татьяна

Шангин Павел

III

Гусиноозерск,

Шорагольская СОШ

2008-2009 г.р.

Федотова Дарья

Ахмотилов Рамазан

I

Бичура

Семиохина Валерия

Хлевов Дмитрий

II

Бичура

Чубарова Анастасия

Хлевов Андрей

III

Бичура

2006-2007 г.р.

Серявина Сабрина

Рохман Вадим

I

Бичура

Турунтаево

Трифонова Екатерина

Дульский Иван

II

Тарбагатай

Куминова Алина

Сергеев Кирилл

III

Тамир,

Гусиноозерск

2004-2005 г.р.

Леонова Вероника

Борисов Сергей

I

Бичура,

СШОР-1

Спиридонова Анастасия

Захожев Дмитрий

II

Тамир,

Бичура

Шматко Ксения

Николаев Максим

III

Тарбагатай,

Бичура

2002-2003 г.р.

Лалетина Ангелина

Калиберов Олег

I

Гусиноозерск,

СШОР-1

Калашникова Екатерина

Любовников Максим

II

Бичура

Александрова Дарья

Курдюков Руслан

III

Тамир,

Тарбагатай

7 км

Юниорки

Рябова Ксения

I

СШОР-1

Богидаева Юлия

II

БРТСиПТ

Юниоры

Слепнев Никита

I

СШОР-1

Сергеев Сергей

II

СШОР-1

Осеев Михаил

III

БРТСиПТ

Женщины

Егорова Наталья

I

Динамо

Печкина Надежда

II

Улан-Удэ

Горбунова Ольга

III

Любитель

Мужчины

Тимко Вадим

I

СШОР 1

Шайбаков Вячеслав

II

СШОР 1

Белоусов Иван

III

ВСГУТУ

21 км

Женщины

Чулуунхуу Шинэцэцэг

Набиева Виктория

Цыдыпылова Должин-Жаб

I

Москвитина Дарима

II

Камизолова Наталья

III

Мужчины

Дангаасурэн Буянхилииг

Адаменко Валерий

Бурлаков Александр

Мармушев Геннадий

Зарбуев Булат

I

Цветков Сергей

Белоусов Аркадий

Будажапов Солбон

II

Спиридонов Василий

Самданов Андрей

Тохметов Толеуказы

III



Все призёры полумарафона были награждены эксклюзивными памятными медалями и дипломами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
марафон легкая атлетика спорт Кяхтинский район Кяхта Бурятия
 
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