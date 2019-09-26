В Улан-Удэ привезли останки красноармейца, павшего на Украине

Как рассказала внучка бойца, у Родиона Григорьевича было пятеро детей. В настоящее время есть 6 внуков и 10 правнуков. Всё это время близкие пытались узнать о судьбе солдата. Но все усилия были безуспешны.





Завтра, 27 сентября, на родине Родиона Григорьевича в селе Кырен Тункинского района Бурятии, где его уже ждут родственники, состоится торжественное шествие и погребение солдата.