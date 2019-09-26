В Улан-Удэ привезли останки красноармейца, павшего на Украине

Сегодня утром, 26 сентября, в аэропорту Улан-Удэ торжественно встретили останки бойца красной армии из Бурятии Табинаева Родиона Григорьевича, павшего в бою на Украине во время Великой Отечественной войны.
Как сообщал «Байкал-Daily», Родион Табинаев значился пропавшим без вести с 15 марта 1943 года. Он проходил службу в 67-м запасном стрелковом полку, входившем в состав 41-й запасной стрелковой бригады Забайкальского военного округа. В марте 2019 года украинские поисковики обнаружили его останки в лесу между посёлками Васищево и Лизогубовка Харьковской области Украины. По найденному бакелитовому медальону удалось установить его личность.
На момент гибели в ходе освобождения Харькова Родиону Табинаеву было 38 лет, он был призван в 1941 году с территории сегодняшней Бурятии. До войны Табинаев работал в должности главного бухгалтера в потребкооперации.
Родственников Родиона Табинаева отыскали в Бурятии.
Как рассказала внучка бойца, у Родиона Григорьевича было пятеро детей. В настоящее время есть 6 внуков и 10 правнуков. Всё это время близкие пытались узнать о судьбе солдата. Но все усилия были безуспешны.
Завтра, 27 сентября, на родине Родиона Григорьевича в селе Кырен Тункинского района Бурятии, где его уже ждут родственники, состоится торжественное шествие и погребение солдата.