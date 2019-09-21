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В Улан-Удэ объяснили про топорики при задержании протестующих

В Улан-Удэ объяснили про топорики при задержании протестующих
Общество, 
Зачем применялись топорики, рассказал представитель МВД по Бурятии

Начальник управления организации охраны общественного порядка МВД по Бурятии, полковник полиции Виликтон Соднопов дал понять, что топорики применялись при задержании протестующих с площади Советов для безопасности людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 10 сентября, где с ночи шла несогласованная акция протеста, задержали двух главных активистов. Депутат-коммунист Баир Цыренов и таксист Дмитрий Баиров (его суд позже признал организатором) были задержаны из своих автомобилей. Всё происходившее было очевидцами и тут же выложено в Сеть. О «жёстком» задержании сообщили многие федеральные СМИ.

- Выносились неоднократные предупреждения о прекращении противоправных действий. Но никаких действий с той стороны не последовало. Тогда была проведена эта операция по изъятию их из машин и доставлению в отделение полиции, - сказал Виликтон Соднопов.

Про использование правоохранителями топориков он заявил следующее:

- Что касается топориков, все вот за них уцепились. Вы, может, не заметили или на видео этого не видно, но когда было разбитие, сотрудник, грубо говоря, подрубал эти осколки, чтобы никто не поранился. Топориком делать это удобно.

Об этом Виликтон Соднопов рассказал на специальном «круглом столе», созванном 20 сентября уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой. Темой обсуждения стали народные волнения, происходящие на площади Советов. Среди приглашённых были члены общественной палаты, юристы, общественники, журналисты, депутат Народного Хурала и сотрудники МВД.

Собравшиеся обсудили темы, которые поднимали участники стихийной акции, связанные с межнациональным вопросом.

- Почему звучит такой призыв, что в Бурятии должны править буряты? Это всё очень плохо пахнет. Неокрепшие умы на эти вот возгласы найдут какую-то почву для дальнейших действий раскачки лодки нашего спокойствия, нашего мира и правопорядка, - отметила председатель совета женщин Бурятии Светлана Грешилова.

Также затронута была и тема проведения согласованных митингов. По мнению юриста Николая Васюткина, в Улан-Удэ препятствуют их организации.

- Право на протест. Мы говорим о том, что должно быть всё санкционированно, но давайте посмотрим в реальность. Какой оппозиционный митинг был у нас в городе санкционирован в последнее время? Их единицы. Всё время приходится вызывать сотрудников полиции, когда люди подают заявления, им отказывают в проведение митингов. Я считаю, что это совершенно неправильный подход. Дайте вы народу высказаться, сформулировать свои требования. Мы этого не даём. А когда люди выходят, их наказывают, - отметил он.

По итогам круглого стола все высказанные предложения будут собраны, обработаны и доведены до администрации города и правительства Бурятии.

- Такие встречи нужны и сегодня мы положили начало, уже прозвучали предложения, - сказала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. 
задержание МВД Бурятии
 
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