Жителей Бурятии просят поделиться фото и письмами ветеранов

Память о ветеранах будет сохранена на «Дороге памяти»



Сегодня в музейных фондах Восточного военного округа хранятся сотни архивных документов ветеранов Великой Отечественной войны: рядовых, сержантов, офицеров. По некоторым можно отследить весь жизненный путь человека – жизнь на Дальнем Востоке, курсантскую юность в училище, боевой путь до Берлина и дальнейшую жизнь.



Но документы, связанные со Второй мировой войной, ещё до конца не собраны. Поэтому важно хотя бы виртуально сохранить письма, фотографии, документы, хранящиеся в архивах, муниципальных и ведомственных музеях, личных архивах граждан и т.д. Это позволит прояснить судьбы многих без вести пропавших, а кому-то из ныне живущих открыть героические страницы семейной истории. Проект получил название «Дорога памяти».



Цель проекта «Дорога памяти» - создание крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Здесь строится главный храм Вооружённых сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имён участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, останутся навсегда.



Каждый желающий может поделиться цифровыми копиями фотографий, писем, воспоминаний ваших воевавших или перенесших тяготы войны родственников, помочь их оцифровать муниципальным музеям и архивам.



Собранную информацию необходимо отправить на электронный адрес proekt4212@gmail.com до 15 февраля 2020 года.



При отправке документов следует указать следующую информацию:



- воинское звание;

- ФИО;

- дату рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

- место рождения;

- дату призыва;

- кем призван;

- дату смерти (гибели) (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

- сведения о награждении – наименования полученных наград и года их вручения, при наличии нескольких наград сведения указываются через «;»;

- фотографию, отдельным файлом с указанием ФИО и года рождения (например, Котляр Ф.П. 1904);

- источник получения информации.



Желательно, чтобы разрешение оцифрованных документов было не менее 300dpi.



Отправка письма с документами подразумевает разрешение на публикацию документов, если в письме не указаны какие-либо ограничения.

