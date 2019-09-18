У Александра Шашина 6 детей, 9 внуков, 15 правнуков и 3 праправнука
Житель села Новая Брянь Заиграевского района, ветеран Великой Отечественной войны Александр Кириллович Шашин отметил 95-летний юбилей.
Александр Кириллович принимал участие в войне с Японией в составе Забайкальского фронта, после войны работал на Ново-Брянском заводе слесарем по ремонту тракторов.
До пенсии работал столяром в ЖКХ.
Награждён орденом «Отечественной войны», медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», юбилейными медалями.
- Он проживает в семье внучки, окружённый заботой и вниманием своих родных. В семье ветерана 6 детей, 9 внуков, 15 правнуков и 3 праправнука, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
В день рождения его пришли поздравить представители администрации Заиграевского района, отдела социальной защиты населения и другие.
Александру Кирилловичу пожелали крепкого здоровья, счастливых лет жизни и вручили персональные поздравления от президента России, главы Бурятии, сертификат на единовременную денежную выплату в связи с юбилеем и памятный подарок.
В Бурятии ветеран Великой Отечественной отметил 95-летие
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