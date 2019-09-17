В эстафете 4х100 метров их результат составил 41,24
Мужская сборная Иркутской области заняла третье место в эстафете 4х100 метров на командном чемпионате России по лёгкой атлетике, который в первой половине сентября завершился в Сочи. В состав команды входили Владислав Скулин, Никита Овсянников, Артем Копырялов и Михаил Идрисов.
Результат команды составил 41,24. С результатом 40,59 победили легкоатлеты из Ульяновской области. Серебряными призёрами эстафеты стали спортсмены из Санкт-Петербурга, финишировавшие с результатом 40,97.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, на этих же соревнованиях иркутская спортсменка, мастер спорта международного класса Ангелина Жук-Краснова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом. Её результат составил 4 метра 30 сантиметров.
Иркутские легкоатлеты заняли третье место на чемпионате России
Общество, Фото:
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