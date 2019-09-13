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Ушёл из жизни председатель совета ветеранов Бурятии Ревомир Гармаев

Ушёл из жизни председатель совета ветеранов Бурятии Ревомир Гармаев
Общество, 
Почётный гражданин Бурятии Ревомир Гармаев скончался на 82-м году жизни

Ушёл из жизни председатель совета ветеранов войны и труда Бурятии, почётный гражданин республики Ревомир Баярович Гармаев. Ему был 81 год.

«Я помню его ещё главным редактором газеты «Буряад Унэн» в конце 80-х. Это был принципиальный и добрый человек. В последнее время мы регулярно встречались по общим делам. Ничто не предвещало его скоропостижного ухода.. Мир Его праху и упокоения Душе», - написал в Facebook зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.

Ревомир Гармаев родился 2 февраля 1938 года в селе Барагхан Курумканского района Бурятии.

В 1961 году окончил с отличием историко-филологический факультет Бурятского государственного педагогического института. Начал трудиться учителем русского языка и литературы в Курумканской средней школе.

С 1962 по 1970 годы работал в аппарате Бурятского обкома комсомола, избирался секретарём обкома ВЛКСМ. В 1972 году после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС (Москва) работал лектором отдела пропаганды и агитации Бурятского обкома КПСС. С 1973 по 1976 годы избирался секретарём Баргузинского и Улан-Удэнского райкомов партии.

С 1976 по декабрь 1990 года работал редактором газеты «Буряад Унэн».

В 1990-м был избран заместителем председателя Верховного Совета Бурятии. В 1994 стал заместителем председателя правительства Бурятии и был назначен управляющим делами президента и правительства республики – руководителем администрации президента.

После ухода на пенсию в 1998 году работал руководителем сектора языковой политики администрации президента и правительства Бурятии.

В 2005 году был избран председателем совета ветеранов Республики Бурятия.

За годы работы в этой должности принимал участие в разработке законопроектов «О ветеранах труда Республики Бурятия», «О социальной поддержке граждан Республики Бурятия, родившихся в 1928-1945 годах (детей войны)» и других, принимал участие в подготовке к изданию IX-X томов Книги Памяти Бурятии, в организации акций «Бессмертный полк», в реставрации и реконструкции памятников воинов – землякам, установлении мемориальных досок в честь героев, возведении памятника и увековечении памяти Героя России Алдара Цыденжапова.

Был членом Союза журналистов России, постоянно выступал в средствах массовой информации публикациями по вопросам социальной защиты пенсионеров и ветеранов.

Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран труда», «За заслуги перед Республикой Бурятия», присвоено звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».

Был активным общественником. Только один из примеров Ревомира Гармаева – активная позиция по поводу высадки ребёнка в мороз. А в 2014 году он, к примеру, поднимал вопрос возможного переноса останков Героя СССР Владимира Борсоева из Украины на Родину.
смерть некролог
 
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