В ней приняли участие сотрудники ГИБДД
11 сентября в Улан-Удэ прошла профилактическая акция «Внимание, дети!». В мероприятии на улице Краснофлотской приняли участие юные инспектора движения городской средней школы №52.
Юные инспектора движения вместе с сотрудниками ГИБДД и педагогами призвали водителей быть особо внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Дети обратились с просьбой соблюдать простые правила, которые должны обезопасить себя и детей на дорогах.
Акция проводилась с целью обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних в начале нового учебного года, а также восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах и улицах. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.
Школьники Улан-Удэ провели акцию на дорогах
Общество, Фото:
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