Школьники Улан-Удэ провели акцию на дорогах

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

В ней приняли участие сотрудники ГИБДД



11 сентября в Улан-Удэ прошла профилактическая акция «Внимание, дети!». В мероприятии на улице Краснофлотской приняли участие юные инспектора движения городской средней школы №52.



Юные инспектора движения вместе с сотрудниками ГИБДД и педагогами призвали водителей быть особо внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Дети обратились с просьбой соблюдать простые правила, которые должны обезопасить себя и детей на дорогах.



Акция проводилась с целью обеспечения дорожной безопасности несовершеннолетних в начале нового учебного года, а также восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на дорогах и улицах. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию.

