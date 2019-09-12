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Писатель Геннадий Башкуев презентует «Убить время»

Писатель Геннадий Башкуев презентует «Убить время»
Общество, 
Мероприятие состоится в Национальной библиотеке

В Национальной библиотеке Республики Бурятия 25 сентября пройдёт презентация книги «Убить Время» народного писателя Бурятии, Члена Союза писателей России, драматурга, публициста Геннадия Башкуева.

В издание «Убить время» вошли повести, созданные им в разные периоды жизни. Это «Чемодан из Хайлара», «Убить время», «Маленькая война» и «Пропавший».

В интервью для издания «Литературная Россия» в 2018 году Михаил Щукин, главный редактор журнала «Сибирские Огни» (Новосибирск), на вопрос, о каких самых важных и ярких публикациях вашего журнала должна знать вся читающая Россия, ответил: «Среди самых заметных публикаций нынешнего года я бы назвал роман Геннадия Башкуева «Чемодан из Хайлара»… Это — настоящая самобытная проза, о которой можно рассуждать и рассказывать очень долго, но лучше прочитать».

- Башкуев — мастер бессюжетного повествования. Зачастую его зарисовки тяготеют к остроумному анекдоту, устному живому рассказу. Новый тип литературного героя, открытый Геннадием Башкуевым, практически не имел предшественников. В границах этого нового для русской литературы типа у Башкуева особый градус откровений. Как будто герой стремится вывернуть своё внутренне зло, как будто автор стремится одновременно принизить героя, возвышая его, и возвысить героя, принижая его. Для творческой манеры Башкуева характерно максимальное приближение героев к жизни, использование документального материала и реальных прототипов, - пишет доктор филологических наук Вера Башкеева в издании «European Proceedings of Social & Behavioural Sciences» 2019 года.

Мероприятие пройдёт 25 сентября в конференц-зале Национальной библиотеки в 16.00 часов. На презентации книги можно будет задать вопросы автору, услышать мнения ведущих литературоведов и писателей республики, а также получить автограф автора, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки.
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