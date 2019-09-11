 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду

Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие порядка 10 диаспор и общин

14 и 15 сентября в Чите состоится спартакиада народов Забайкалья. Состязания пройдут между командами диаспор, общин, проживающих в Забайкальском крае.

Участие в спартакиаде примут порядка 150 человек в составе команд: еврейской общины города Читы, Забайкальской региональной общественной организации бурят, региональной общественной организации «Союз армян Забайкалья», забайкальского регионального общественного фонда «Узбекская община», Забайкальской региональной общественной организации «Союз кыргызов», Забайкальского регионального отделения «Всероссийский азербайджанский конгресс», а также таджикской и немецкой диаспор, Забайкальского казачьего войска и татарской общины города Читы.

Атлеты будут бороться за победу в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис и перетягивание каната. Также запланированы выступления народных коллективов; знакомство с национальной кухней, обычаями и традициями. Торжественное открытие состоится 14 сентября в 9:30 на запасном поле стадиона «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья, на реализацию мероприятия выделено 423 тысячи рублей из федерального и 27 тысяч рублей из регионального бюджетов.
спорт спартакиада Забайкальский край Чита диаспора
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду
Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду
Общество, 11.09.2019
В соревнованиях примут участие порядка 10 диаспор и общин
В Иркутске состоится международная художественная выставка-конкурс
В Иркутске состоится международная художественная выставка-конкурс
Общество, 11.09.2019
В работе мероприятия будут участвовать представители России, Южной Кореи, Китая, Монголии и Израиля
В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме
В Бурятии молодёжь посоревнуется в пешеходном туризме
Общество, 11.09.2019
В Улан-Удэ начнут разыгрывать туристский кубок Республики
В Иркутске проведут всероссийские соревнования по художественной гимнастике
В Иркутске проведут всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Общество, 11.09.2019
В состязаниях примут участие юные спортсменки из Улан-Удэ и Читы
В Чите появится самая большая школа в Забайкалье
В Чите появится самая большая школа в Забайкалье
Общество, 11.09.2019
Рядом с микрорайоном Октябрьским построят школу на 1100 мест
На турнир по джиу-джитсу в Иркутске приедут монголы
На турнир по джиу-джитсу в Иркутске приедут монголы
Общество, 11.09.2019
Также ожидается приезд спортсменов из Азербайджана и Кыргызстана
Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России
Иркутянка выиграла летний кубок Союза конькобежцев России
Общество, 11.09.2019
Ангарчанка стала второй среди юниорок
В Бурятии получили первые семена для уникального банка семян
В Бурятии получили первые семена для уникального банка семян
Общество, 11.09.2019
Проект сохранит редкие и ценные лекарственные растения
Улан-Удэ присоединится к «Турниру доверия»
Улан-Удэ присоединится к «Турниру доверия»
Общество, 11.09.2019
Участников турнира поприветствует популярный актёр известного телесериала «Молодёжка» Владислав Канопка
В Улан-Удэ казаки посостязаются в фехтовании на шашках
В Улан-Удэ казаки посостязаются в фехтовании на шашках
Общество, 11.09.2019
«Забайкальские шермиции» пройдут в Улан-Удэ
В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты
В Бурятии осуждённые женщины пробудили в себе материнские инстинкты
Общество, 11.09.2019
Разработанная сотрудником бурятского УФСИН программа стала лучшей в конкурсе профессионального мастерства
Почти 13 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных в ДФО
Почти 13 тысяч детей приняли участие в уроках по защите персональных данных в ДФО
Общество, 11.09.2019
Роскомнадзор продолжает активно проводить обучающие мероприятия с несовершеннолетними в рамках реализации Стратегии информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных на период до 2020 года
Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Студенты спросили у лесников Бурятии, как побороть страх высоты
Общество, 11.09.2019
В БГСХА прошла встреча лесников и студентов 
УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»
УФСИН Бурятии отремонтировал помещения интерната «Журавушка»
Общество, 11.09.2019
Детей временно увезли в другое учреждение 
В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
В Улан-Удэ проверили подготовку домов к отопительному сезону
Общество, 11.09.2019
В недавно построенной многоэтажке начальник жилищной инспекции обнаружила сразу несколько нарушений

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^