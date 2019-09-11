В соревнованиях примут участие порядка 10 диаспор и общин
14 и 15 сентября в Чите состоится спартакиада народов Забайкалья. Состязания пройдут между командами диаспор, общин, проживающих в Забайкальском крае.
Участие в спартакиаде примут порядка 150 человек в составе команд: еврейской общины города Читы, Забайкальской региональной общественной организации бурят, региональной общественной организации «Союз армян Забайкалья», забайкальского регионального общественного фонда «Узбекская община», Забайкальской региональной общественной организации «Союз кыргызов», Забайкальского регионального отделения «Всероссийский азербайджанский конгресс», а также таджикской и немецкой диаспор, Забайкальского казачьего войска и татарской общины города Читы.
Атлеты будут бороться за победу в таких видах спорта как волейбол, мини-футбол, дартс, шахматы, масс-рестлинг, настольный теннис и перетягивание каната. Также запланированы выступления народных коллективов; знакомство с национальной кухней, обычаями и традициями. Торжественное открытие состоится 14 сентября в 9:30 на запасном поле стадиона «Локомотив».
Как сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья, на реализацию мероприятия выделено 423 тысячи рублей из федерального и 27 тысяч рублей из регионального бюджетов.
Народы Забайкалья соберутся в Чите на спартакиаду
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