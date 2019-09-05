В Бурятии пройдёт большой сойотский праздник

На празднике устроят метание аркана, прыжки через нарты и множество других мероприятий



14 сентября в селе Орлик Окинского райоа Бурятии состоится республиканский национальный сойотский праздник «Улуг-Даг».



В рамках праздника запланированы различные мероприятия как творческой направленности, так и спортивного. Намечено проведение районной конференции, посвящённой возрождению сойотского языка и сохранению самобытной культуры сойотов. Конференция будет состоять из четырех секций по истории, культуре, этнографии, языку сойотского народа, а также будут проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.



Желающие могут проявить свои способности в таких творческих конкурсах, как конкурс декоративно-прикладного искусства «Сокровища Оки», рисунков «Сойоты – аборигены Оки», на лучший логотип праздника «Улуг-Даг», в конкурсе сойотского творчества, а именно – традиционного жилища «Улуг-Даг» и фотографий «Жизнь и быт сойотов». Спортивные мероприятия не менее насыщены. Национальная игра «тэбэг», метание аркана, прыжки через нарты, перетягивание палки, перенос камня – такова спортивная программа праздника.



Кроме того, праздник украсит традиционный турнир по национальной борьбе памяти первого главы Окинского района Валерия Монголова. Валерий Раднаевич являлся одним из инициаторам в деле возрождения сойотского народа и признания его на государственном уровне. Сойоты во многом благодаря и его усилиям были включены в единый перечень коренных малочисленных народов России. Турнир проводится во второй раз, сообщили в администрации Окинского района.



