В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала

Общество, Фото: пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям

На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта



Фестиваль национально-культурных объединений и общественных организаций Иркутской области «Дружба народов Прибайкалья» пройдёт в Усть-Ордынском Бурятском округе. Многообразие культур, традиционные костюмы и дух соревнований ждут гостей на стадионе «Баатар» 6 сентября в селе Оса Осинского района. Участие в мероприятии примут представители народов, проживающих в Прибайкалье.



Праздничное событие направлено на возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры и национальных видов спорта. В культурной программе:

- Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промыслов;

- Фестиваль национального костюма «Традиции и современность»;

- Фестиваль национального танца и песни.



Спортивная программа будет представлена следующими соревнованиями:

- Мас-рестлинг;

- Бурятская борьба «Бүхэ Барилдаан»;

- Борьба «Корэш»;

- Перетягивание каната;

- Шахматы;

- Мини-футбол;

- Волейбол.



Регистрация команд и начало спортивных соревнований стартует в 10:00. В 12:00 состоится торжественное открытие мероприятия и концерт национальных коллективов. В 17:00 всех гостей праздника ждёт гала-концерт. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



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