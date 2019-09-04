На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта
Фестиваль национально-культурных объединений и общественных организаций Иркутской области «Дружба народов Прибайкалья» пройдёт в Усть-Ордынском Бурятском округе. Многообразие культур, традиционные костюмы и дух соревнований ждут гостей на стадионе «Баатар» 6 сентября в селе Оса Осинского района. Участие в мероприятии примут представители народов, проживающих в Прибайкалье.
Праздничное событие направлено на возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры и национальных видов спорта. В культурной программе:
- Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства и народно-художественного промыслов;
- Фестиваль национального костюма «Традиции и современность»;
- Фестиваль национального танца и песни.
Спортивная программа будет представлена следующими соревнованиями:
- Мас-рестлинг;
- Бурятская борьба «Бүхэ Барилдаан»;
- Борьба «Корэш»;
- Перетягивание каната;
- Шахматы;
- Мини-футбол;
- Волейбол.
Регистрация команд и начало спортивных соревнований стартует в 10:00. В 12:00 состоится торжественное открытие мероприятия и концерт национальных коллективов. В 17:00 всех гостей праздника ждёт гала-концерт. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Возрастное ограничение 6+
В Усть-Ордынском округе пройдёт фестиваль народов Байкала
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