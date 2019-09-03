2 сентября житель Иркутска Фёдор объявил голодовку
Голодовку он устроил в знак протеста против выборов членов Общественной палаты Иркутска шестого созыва. По мнению мужчины, который сам участвовал в выборах, они «прошли с большим количеством нарушений процессуального и этического характера».
- Два месяца я пытался добиться законности через общественное обсуждение, 24 одиночных пикета и обращение в прокуратуру. Администрация так и не смогла опровергнуть мои обвинения, подтвердить свою позицию о том, что нарушений не было, - поясняет иркутянин.
По его словам, на голодовку он решился, так как «исчерпал все остальные методы».
- Последний приём пищи — в воскресенье, 1 сентября 2019 года, перед отходом ко сну. В дальнейшем буду только пить воду, - заявил протестующий.
Иркутянин объявил голодовку из-за выборов
Общество, Фото:
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