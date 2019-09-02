Организаторы планируют собрать около тысячи участников
Сегодня, 2 сентября по всей России отмечается памятная дата – День окончания Второй мировой войны. 3 сентября в Улан-Удэ пройдёт мотопробег, посвящённый этой памятной дате.
Он стартует в 14 часов от мемориала Победы к памятнику воинам-освободителям на проспекте 50-летия Октября, далее площадь Славы, «Чёрный тюльпан» и памятник Герою России Алдара Цыденжапова, конечным пунктом станет «Братская могила». На всех памятных местах будут возложены цветы. Колонну будет сопровождать бригада скорой помощи и волонтёры.
- Солдат умирает дважды: первый раз от пули, от раны, второй – когда о нём забывают. Акция носит характер патриотического и духовного направления. Мотопробег будет осуществлён двумя клубами байкеров, это «Мотопираты» и «Оппозит», - сообщил руководитель исполкома «Бессмертный полк России» в Бурятии Валентин Беседин.
Мотопробег стал уже традиционным, он проводится уже 4 года. Организаторы планируют собрать около тысячи человек.
В Улан-Удэ пройдёт мотопробег в честь Дня окончания Второй мировой
Общество, Фото:
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