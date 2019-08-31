Дарима Сандакова поборется за золото чемпионата Европы по боксу

30 августа на ринге чемпионата Европы по боксу, который проходит в Мадриде, Дарима Сандакова из Бурятии боролась за выход в финал. В полуфинале она встречалась с Бусеназ Сурменели из Турции. Россиянка одержала непростую победу, выиграв по очкам со счётом 4:1. Дарима вышла в финал, где будет бороться за золото.
Как сообщал «Байкал-Daily», на пути к финалу Дарима Сандакова одержала верх над спортсменками из Венгрии и Ирландии.
Финальный бой состоится 31 августа.
Россиянки уверенно выступают на чемпионате Европы в Испании. В финал вышли пять спортсменок сборной: Юлия Чумгалакова (весовая категория 48 кг), Елена Савельева (51 кг), Карина Тазабекова (54 кг), Дарима Сандакова (69 кг), Зенфира Магомедалиева (81 кг). Бронзовые медали у Орнеллы Хетеевой (64 кг), Анастасии Шамоновой (75 кг) и Анны Ивановой (81 кг).
Дариме Сандаковой 23 года, она мастер спорта международного класса. Начинала заниматься в секции по волейболу, но тренер заметил силу удара и посоветовал попробовать бокс. В 2015 году стала бронзовым призёром чемпионата России, в 2016 и 2017-м брала серебро. В 2018 году на домашнем чемпионате, который проходил в Улан-Удэ, стала чемпионкой России.
Участвовала в чемпионате Европы-2018, где потерпела поражение в четвертьфинале, уступив титулованной спортсменке из Нидерландов. Этот поединок федерация бокса России назвала «самым ярким боем вечера». Также принимала участие в чемпионате мира-2018, который покинула в 1/8 финала из-за рассечения брови.
На II Европейских играх 2019 года в Минске завоевала бронзовую медаль. Тогда её тренера Бато-Мунко Ванкеева во время случайной встречи с этой наградой поздравил и приобнял президент Владимир Путин.