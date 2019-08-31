Дарима Сандакова поборется за золото чемпионата Европы по боксу









30 августа на ринге чемпионата Европы по боксу, который проходит в Мадриде, Дарима Сандакова из Бурятии боролась за выход в финал. В полуфинале она встречалась с Бусеназ Сурменели из Турции. Россиянка одержала непростую победу, выиграв по очкам со счётом 4:1. Дарима вышла в финал, где будет бороться за золото.