Спортсменка из Бурятии одержала победу над венгеркой
Дарима Сандакова из Бурятии выступает на чемпионате Европы по боксу среди женщин, который проходит в испанском Мадриде. Спортсменка представляет сборную России в весовой категории 69 кг.
Свой первый бой Дарима Сандакова провела с венгерской спортсменкой Вивьен Будай. Дарима не оставила никаких шансов своей сопернице, выиграв схватку единогласным решением судей 5:0 (30:27; 30:24; 30:26; 30:25; 30:25).
Эта победа позволила спортсменке выйти в четвертьфинал, который состоится сегодня 28 августа, сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.
Чемпионат Европы по боксу среди женщин стартовал 24 августа и завершится 31 августа. За медали боксируют спортсменки из 32 стран. Полуфинальные поединки пройдут 30 августа. Финал – 31 августа.
Дарима Сандакова – воспитанница старшего тренера по боксу (женщины) Центра спортивной подготовки Бурятии Бато-Мунко Ванкеева. Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом Дарима завоевала бронзу вторых Европейских игр. С наградой Бато-Мунко Ванкеева поздравил президент Владимир Путин во время случайной встречи.
В 2018 году Дарима Сандакова выиграла домашний чемпионат России по боксу среди женщин. В конце 2018-го участвовала в чемпионате мира, который, к сожалению, покинула в 1/8 финала из-за рассечения.
Также Дарима участвовала в чемпионате Европы, потерпев поражение в поединке за выход в полуфинал. Тогда ещё одна представительница Бурятии Кристина Ткачёва завоевала серебро.
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
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