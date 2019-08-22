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Военные Бурятии и Монголии отработали тактические приёмы: видео

Военные Бурятии и Монголии отработали тактические приёмы: видео
Общество, 
На российско-монгольском учении «Селенга-2019» отработали «Танковую карусель» и «Качели»

Первую совместную тренировку провели военнослужащие Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии на полигоне «Мунх Хэт» в Монголия в рамках совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2019».

- Подразделения Вооруженных сил России и Монголии после изучения маршрутов выдвижения и организации связи, на боевой технике выдвинулись в заданные районы. На местности отработали различные тактические приёмы, в том числе «Качели», «Танковую карусель» и «Сирийский вал», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

После тактические группы стран участниц учений выполнили элементы наступления и занятия обороны.



Военнослужащие ВС Монголии внесли новшество в ходе отработки тактического приёма «Танковая карусель». Они использовали станковый противотанковый гранатомёт «Копьё» (СПГ-9) на автомобиле высокой проходимости и маневренности.

- Объединенный штаб руководства учением согласовал единый алгоритм действий войск. В ходе организации взаимодействия на местности отработан порядок выполнения тактических приёмов обеими сторонами, сигналы управления и взаимодействия, - сообщили в Восточном военном округе.

Совместное российско-монгольское учение «Селенга-2019» стартовало в Монголии 15 августа и завершится 27 августа. В учении задействовано более 1,4 тысячи военнослужащих ВС России и Монголии и до 300 единиц военной техники. Российскую сторону представляют военнослужащие мотострелкового соединения города Кяхта Бурятии.

военнослужащие учения
 
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