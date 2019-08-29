Гости дали мастер-классы по игре на бубне и по работе с традиционными материалами для шитья
В Бурятию приехали эвены Камчатки. Они встретились с эвенками Баргузинской долины и Улан-Удэ.
Гости Центра «Арун», представители двух эвенских творческих коллективов из Камчатки выступили перед жителями сёл Аллы и Улюнхана. И везде их ждала тёплая встреча. В свою очередь для жителей северной глубинки это был настоящий подарок. Пообщаться в живую с сородичами из далёкой Камчатки, узнать, как много общего у двух народов: эвенов и эвенков – редкая возможность.
- Немаловажно и то, что коллективы – самодеятельные, а это значит между встречающими и артистами не было психологического барьера. Ведь это такие же жители сельской местности, но может чуть активнее, и увереннее в себе. После общения с гостями многие полушутя тоже заявили о своём желании выступать и гастролировать. Надо сказать, что на Камчатке давно уже научились грамотно преподносить свою этническую культуру, в том числе и перед туристами. Отсюда и уверенность в своих силах у самодеятельных артистов, - сообщили в республиканском центре эвенкийской культуры «Арун».
Гости показали не только своё умение петь и танцевать, но показали несколько национальных игр, дали мастер-классы по игре на бубне, по работе с традиционным материалом для шитья, а это подшейный волос и жилы оленя, ну и конечно бисер. Гости и хозяева обсудили национальные орнаменты и обычаи, и нашли много общего.
29 августа эвены Камчатки выступили в Доме Дружбы Улан-Удэ и встретились с эвенками города.
Эвены Камчатки выступили в Бурятии
Общество, Фото:
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