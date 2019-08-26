В Бурятии пройдёт международный этнофестиваль песни, кухни и ремёсел

Для участия в конкурсах приглашаются солисты, мастера народно-художественных ремёсел и кулинарии
С 3 по 5 сентября в местности Вышка села Жемчуг Тункинского района Бурятии состоится первый международный молодёжный фестиваль этномузыки, национальной кухни и народных ремёсел «Традиции: молодёжный взгляд». Мероприятие пройдёт в рамках вторых республиканских детских сельских спортивных игр.
Для участия приглашаются самодеятельные солисты, мастера народно-художественных ремёсел, декоративно-прикладного творчества. Приём заявок заканчивается 31 августа.
Во время фестиваля будут проведены конкурсы на присуждение трёх премий. Первый конкурс на присуждение этномузыкальной премии «Energy» начнётся 5 сентября в 12:00. Конкурс проводится для солистов в двух номинациях: «Исполнители эстрадной песни» от 16 до 35 лет и «Исполнители народной песни» от 16 до 35 лет. Конкурсанты должны исполнить одну песню на любом языке. Все конкурсанты выступают в концертных костюмах в «живом» исполнении.
Также проводится конкурс на присуждение мастеровой премии «Хранители наследия». Для участия приглашаются мастера в области декора и прикладного творчества в возрасте до 35 лет. На конкурс принимаются изделия, выполненные в следующих направлениях и техниках: художественная обработка металла, камня, кости, дерева, бересты; художественная роспись (дерево, металл); плетение из лозы и природных материалов; керамика (ручная лепка из глины, гончарное искусство); художественная обработка меха и кожи: художественный текстиль (ручное ткачество, художественная вышивка, лоскутное шитьё, роспись по ткани, валяние); авторская кукла; народный костюм (этнографический, авторский) с использованием традиционных материалов и техник. На конкурс не принимаются работы, созданные из нетрадиционных для народного творчества материалов, а также мягкая игрушка, вязание и вышивка по готовым схемам, изделия с использованием продуктов питания, изделия в технике декупаж и графика.
Конкурс «Алтан аяга» проводится 4 сентября в 10:00 с целью популяризации национальных культур и пропаганды принципов традиционного питания в современной жизни. К участию допускаются все желающие. На конкурсе обязательным условием является презентация блюда жюри и его дегустация: участники представляют готовое национальное блюдо с информационной карточкой.
Все конкурсанты получают дипломы конкурса. Лауреаты и победители награждаются дипломами и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тункинского района.
В Бурятии пройдёт международный этнофестиваль песни, кухни и ремёсел
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