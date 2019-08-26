В Бурятии пройдёт международный этнофестиваль песни, кухни и ремёсел

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В Бурятии устроили дуэль пулемётчики и снайперы Общество, На днях в Улан-Удэ завершился XIV традиционный открытый турнир по практической стрельбе, посвящённый памяти погибших сотрудников специального отряда быстрого реагирования «Барс»