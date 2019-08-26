Изменения в схеме движения временные
В связи с проведением земляных работ по ул. Хантаева в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ с 26 августа по 7 октября изменится схема движения автобусов маршрута № 28.
Заезд автобусов в мкрн Светлый по улицам Родниковая, Хантаева будет временно исключён из схемы маршрута.
По информации комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ
В Улан-Удэ маршрут №28 не станет ездить по двум улицам
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ставить кондиционеры на фасадах объектов культурного наследия хотят запретить
20 августа комиссия определила победителей
Он состоялся в День флага
Изменения в схеме движения временные
Рейтинг возглавило Ласточкино гнездо в Крыму
Десятки тысяч туристов уже увидели «Сибирский Эрмитаж», утёс, где исполняются желания, чудесным образом проявившуюся мантру
В соревнованиях приняли участие свыше 300 человек
Обеспокоенные слишком близким соседством жильцы сами обратились в суд
В колонии отметили тувинский праздник Наадым
На вопросы жителей региона ответила прокурор республики
Экспедиция «Заповедного Подлеморья» побывала на Черемшанских озёрах
Хазагаевы из Закаменского района выиграли в номинации «Сельская семья»
В 2019 году в республике будет отремонтировано 170 км дорог
В конкурсе участвовали представители из разных городов
Чтобы попасть на приём необходимо предварительно записаться