В Улан-Удэ маршрут №28 не станет ездить по двум улицам

Изменения в схеме движения временные



В связи с проведением земляных работ по ул. Хантаева в микрорайоне Светлый в Улан-Удэ с 26 августа по 7 октября изменится схема движения автобусов маршрута № 28.



Заезд автобусов в мкрн Светлый по улицам Родниковая, Хантаева будет временно исключён из схемы маршрута.





По информации комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Улан-Удэ



