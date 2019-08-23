«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции в честь 350-летия российского флага
22 августа Бурятия присоединилась к празднованию дня флага России, который отметили по всей стране. Празднование состоялось на площадке ТРЦ «Пионер».
Главным событием дня стал запуск 80 воздушных змеев в цветах российского триколора. Также был растянут большой флаг России.
Перед зрителями выступали уличные атлеты с силовыми акробатическими номерами.
В концертной программе участвовали Валико Гаспарян, Анна Комолова, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», театр современного танца «Угол зрения», кавер-группа «Смак». Завершилось празднование дискотекой под открытым небом от DJ Sergey.
День флага России в стране отметили в 25-й раз. В этом году государственному символу страны исполнилось 350 лет.
Государственный флаг появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нём двуглавым орлом был поднят ещё на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Узаконил триколор Пётр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг.
Официально бело-сине-красный флаг был утверждён как государственный флаг России накануне коронации Николая II в 1896 году.
Три цвета флага тогда получили официальное толкование. Красный цвет означал «державность», синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России.
В Улан-Удэ в день флага России в небо взмыли воздушные змеи
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