В Улан-Удэ в день флага России в небо взмыли воздушные змеи

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции в честь 350-летия российского флага



22 августа Бурятия присоединилась к празднованию дня флага России, который отметили по всей стране. Празднование состоялось на площадке ТРЦ «Пионер».



Главным событием дня стал запуск 80 воздушных змеев в цветах российского триколора. Также был растянут большой флаг России.



Перед зрителями выступали уличные атлеты с силовыми акробатическими номерами.



В концертной программе участвовали Валико Гаспарян, Анна Комолова, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, вокально-эстрадная группа «Лаккитон», театр современного танца «Угол зрения», кавер-группа «Смак». Завершилось празднование дискотекой под открытым небом от DJ Sergey.



День флага России в стране отметили в 25-й раз. В этом году государственному символу страны исполнилось 350 лет.



Государственный флаг появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нём двуглавым орлом был поднят ещё на первом русском военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Узаконил триколор Пётр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг.



Официально бело-сине-красный флаг был утверждён как государственный флаг России накануне коронации Николая II в 1896 году.



Три цвета флага тогда получили официальное толкование. Красный цвет означал «державность», синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России.



