В Улан-Удэ начался ремонт на пересечении улиц Терешковой и Сахьяновой

Из-за ремонтных работ горячую воду отключать не будут
На перекрёстке улиц Сахьяновой и Терешковой в Улан-Удэ начались ремонтные работы по замене изношенных труб тепломагистрали №5. Будет увеличен диаметр труб с 400 на 600 мм., что позволит увеличить пропускную способность теплоносителя и дать более качественное тепло. Деньги на это были выделены из республиканского бюджета.
- Участок для ремонта получился сложный, потому что здесь ещё проходят работы по замене теплотрассы. Мы не могли такие работы перенести на другой год, потому что здесь находится важнейший тепловой узел. В случае аварийной ситуации на этом участке мы отключаем в среднем 400 многоквартирных домов, поэтому откладывать было нельзя, - рассказал ранее во время объезда и.о. руководителя администрации города Олег Екимовский.
Сейчас рабочие начали подкоп к улице Терешковой, затем будут выполнены земляные работы на перекрёстке улицы Терешковой и Сахьяновой, демонтированы трамвайные пути, уложены трубы и лотки для ливневой канализации. Если погода не внесёт свои коррективы, то к понедельнику, 26 августа, планируется засыпать место ремонта грунтом.
Как сообщили в комитете городского хозяйства, данный участок тепломагистрали был ранее отключён от системы теплоснабжения, потому неудобств потребители не почувствуют, горячая вода у них будет.
Проект ливневой канализации на этом участке был разработан ещё в 2013 году. В этом году благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт улице Сахьяновой, в том числе и строительство ливневой канализации протяжённостью 326 метров на улице Боевой, Сахьяновой, Зои Космодемьянской.
- На улице Боевая имеется большая лужа, которая уже стала «притчей во языках». В связи с интенсивной жилищной застройкой увеличилась площадь асфальтирования. Во время дождя стоки не впитываются и выходят на проезжую часть, что доставляет множество неудобств автомобилистам и пешеходам, - пояснил директор МУ «Улан-Удэстройзакзчик» Анатолий Урбанов.
В связи с реконструкцией тепловых сетей с 23:00 21 августа до 6 утра 26 августа будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №№ 2, 21, 25, 29, 30, 51, 54, 59, 70, 71 и трамвайного маршрута № 4. Объезд закрытого для движения участка по улице Сахьяновой автобусами городских маршрутов будет осуществляться согласно схеме. Трамваи маршрута № 4 будут следовать по маршруту: «ЛВРЗ - Центральный рынок – Лицей № 24 – 40 квартал (проспект Строителей) – Мелькомбинат».
По информации администрации Улан-Удэ
В Улан-Удэ начался ремонт на пересечении улиц Терешковой и Сахьяновой
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