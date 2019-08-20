В Бурятии прошёл международный турнир «Один пояс – один путь»

18 августа на спортивной площадке Иволгинского дацана прошёл международный турнир по национальной борьбе кочевых народов «Один пояс – один путь». Лучшие борцы Монголии, Китая и Бурятии боролись за звание сильнейших в 3 видах национальной борьбы.
Главная цель соревнований - возрождение народных традиций и обычаев, духовной культуры кочевых народов. В состязаниях приняли участие более 40 человек, боролись они в специальных национальных костюмах.
Борьба проходила в трёх видах:
- бурятская борьба «бүхэ барилдаан»:
1. Максаров Цыбик (Бурятия);
2. Ганжат (Монголия);
3. Санжиев Ринчин (Бурятия);
Жимбеев Баин (Бурятия);
- монгольская борьба «бүхэ барилдаан»:
1. Ганжат (Монголия);
2. Бат Мунх (Монголия);
3. Жимбеев Баин (Бурятия);
Алтан Гэрэл (Монголия)
- монгольская борьба «Үндэсний Үбэр»:
1. Чулун (Внутренняя Монголия);
2. Цырен-Норбо (Внутренняя Монголия);
3. Батмунх (Монголия);
Цыжипов Балдан (Бурятия).
2. Цырен-Норбо (Внутренняя Монголия);
3. Батмунх (Монголия);
Цыжипов Балдан (Бурятия).
Победители и призёры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, сообщает пресс-служба минспорта республики.