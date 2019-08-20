В Бурятии прошёл международный турнир «Один пояс – один путь»

Победители и призёры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, сообщает пресс-служба минспорта республики.

Главная цель соревнований - возрождение народных традиций и обычаев, духовной культуры кочевых народов. В состязаниях приняли участие более 40 человек, боролись они в специальных национальных костюмах.