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В Улан-Удэ откроют мемориальную доску на доме Сергея Шапхаева

В Улан-Удэ откроют мемориальную доску на доме Сергея Шапхаева
Общество,  Фото:соцсети
Открытие состоится в эту пятницу 

23 августа в 16 часов по адресу Жердева, 33а состоится открытие мемориальной доски на доме Сергея Герасимовича Шапхаева. Приглашаются все желающие. Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» Наталья Тумуреева, заместитель министра природных ресурсов Бурятии.

«Сергей Герасимович Шапхаев - известный в России и международном экологическом сообществе эколог, общественный деятель, учёный, преподаватель ВСГУТУ», - отмечает здесь она.

- На Байкале деятельность Сергея Герасимовича Шапхаева охватывала все аспекты устойчивого развития: он организовывал общественную экспертизу и общественный контроль реализации большинства крупных проектов освоения природных ресурсов, вдохновлял, координировал и учил активистов, студентов и специалистов конструктивному участию в формировании политики развития Байкальского региона. Сергей Герасимович помогал решать экологические проблемы и обучать активистов далеко за пределами Бурятии в разных регионах России, Монголии и в рамках международных сетевых инициатив. С момента основания в 1993 году и до июня 2018 года Сергей Герасимович Шапхаев был бессменным директором Бурятского регионального объединения по Байкалу. Им было выполнено сотни проектов в области охраны Байкальского участка Всемирного наследия ЮНЕСКО, многие их результаты имеют долговременный эффект, - написала Наталья Тумуреева.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня 2018 года скончался руководитель Бурятского регионального объединения по Байкалу, сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Сергей Шапхаев.

Справка:

Сергей Герасимович Шапхаев родился 15 февраля 1948 года в селе Сергеевка Хабаровского района Хабаровского края в семье военнослужащего. Из-за профессии отца, в детстве много переезжал, но школу окончил в Улан-Удэ.

В 1966 году поступил в Ленинградский Гидрометеорологический институт на специальность «инженер-океанолог». По окончании с 1971 занял должность инженера морской гидропартии Камчатского УГМС.

В 1974 вернулся в Улан-Удэ. До 1975 работал в Восточно-Сибирском технологическом институте ассистентом кафедры физики. После поступил в аспирантуру Физического факультета МГУ. В 1980 году защитил диссертацию кандидата физико-математических наук по специальности «Геофизика». После этого заведовал кафедрой «Прикладная математика» в ВСТИ.

В конце 80-х начал активную экологическую деятельность в Бурятии. В 1990 году участвовал в работе первой миссии Центра всемирного наследия ЮНЕСКО на Байкале (позже в 1996 году Байкал получил статус Участка всемирного природного наследия ЮНЕСКО). В 1992 году участвовал в подготовке «Совместного заявления об охране озера Байкал Президентов РФ и США».

Параллельно занялся политикой в 1989-1991 он был народным депутатом СССР от Советского национально-территориального избирательного округа № 517 Бурятской АССР.

В 90-х был координатором российско-американского проекта «Комплексная программа политики землепользования для российской территории бассейна озера Байкал».

мемориальная доска
 
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