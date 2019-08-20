В Забайкалье устанавливают личность погибшего мужчины

Общество, Фото: ориентировка СУ СКР по Забайкальскому краю.

Его скелетированные останки были найдены около года назад



В Забайкальском крае следователи устанавливаются личность мужчины, скелетированные останки которого обнаружены 31 августа 2018 года. Останки были обнаружены на расстоянии около 1 км в восточном направлении от ДНТ «Кристалл» посёлка Заречный в русле реки Чита, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



На вид 35–47 лет, при жизни имелось искривление носа в левую сторону, а также на правой брови в средней части возможно наличие рубца.



Размер одежды 52, размер обуви 42. Мужчина был одет в зимнюю мужскую куртку чёрного цвета с капюшоном, джемпер чёрного цвета, брюки спортивные чёрного цвета, поверх них - джинсы синего цвета, чёрная футболка.



Всех, кто может опознать мужчину, следователи просят позвонить по телефону в Чите 8(3022) 35-52-20.

