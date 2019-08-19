Эрдэм Хубукшанов победил в соревнованиях по блицу среди мальчиков до 12 лет
С 16 по 18 августа в Минске прошёл 3-й чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов (мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет). Соревнования собрали свыше 720 участников из 36 стран мира. Представители России выиграли девять медалей, в том числе четыре золотые.
В первые два дня были сыграны партии в быстрые шахматы. А в воскресенье, 18 августа, состоялись соревнования по блицу, где юный шахматист из Бурятии Эрдэм Хубукшанов завоевал медаль высшего достоинства среди мальчиков до 12 лет. Как сообщал «Байкал-Daily», также в блице «золото» досталось агинчанке Яне Жаповой (девочки до 12 лет).
Напомним, что Эрдэм Хубукшанов в апреле стал победителем первенства России по шахматам.
Школьник из Бурятии стал чемпионом мира по шахматам
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