Школьница из Забайкалья стала чемпионкой мира по шахматам

Чемпионат мира проходил в Минске



Школьница из посёлка Агинское Забайкальского края Яна Жапова выиграл чемпионат мира среди детей по быстрым шахматам. Чемпионат мира проходил в Минске. Радостной новостью поделился в Instagram сенатор Баир Жамсуев.



«Поздравляю родителей и тренеров с замечательным достижением! Молодец, Яна!» - написал Баир Жамсуев.



Яна Жапова – ученица Агинской средней школы № 1.



