Чемпионат мира проходил в Минске
Школьница из посёлка Агинское Забайкальского края Яна Жапова выиграл чемпионат мира среди детей по быстрым шахматам. Чемпионат мира проходил в Минске. Радостной новостью поделился в Instagram сенатор Баир Жамсуев.
«Поздравляю родителей и тренеров с замечательным достижением! Молодец, Яна!» - написал Баир Жамсуев.
Яна Жапова – ученица Агинской средней школы № 1.
Школьница из Забайкалья стала чемпионкой мира по шахматам
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