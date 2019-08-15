В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В международном турнире «Один пояс – один путь» они померятся в 3 видах национальной борьбы



18 августа на спортивной площадке Иволгинского дацана пройдёт международный турнир по национальной борьбе кочевых народов «Один пояс – один путь». Лучшие борцы Монголии, Китая и Бурятии поборются за звание сильнейших в 3 видах национальной борьбы.



Главной целью соревнований будет не только выявление лучших спортсменов, но также возрождение народных традиций и обычаев, духовной культуры кочевых народов.



Абсолютные первенства начнутся 18 августа в 10 утра, торжественное открытие соревнований в 11:00. Имена чемпионов Бурятия узнает уже в 18:00 на церемонии награждения и закрытия турнира, сообщает пресс-служба минспорта республики.

