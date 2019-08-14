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Жителей Бурятии возмутил заброшенный памятник партизанам

Жителей Бурятии возмутил заброшенный памятник партизанам
Общество,  Фото:Аноним 03
Монумент находится в селе Пестерёво Тарбагатайского района

Накануне в популярном паблике «Аноним 03» появился пост со снимками, где показан разрушенный памятник красным партизанам. Автор поста сообщил, что заброшенный монумент расположен в селе Пестерёво Тарбагатайского района. Там находится братская могила партизан.

- Здесь похоронены красные партизаны, погибшие в борьбе за советскую власть в Забайкалье в 1920 году. А ведь они сражались за наше «счастливое сегодня», - написал автор поста.

Подписчиков «Анонима 03» возмутило то, в каком состоянии сейчас находится памятник.

«Почему в таком плачевном состоянии!? Где администрация посёлка или школа? В нашем селе за каждым учреждением закреплён какой-либо памятник. Каждый год люди ходят убираются, подбеливают, подкрашивают. Почему вы не приведёте этот памятник в надлежащий вид?», «Сегодня забыли героев революции и Гражданской войны, завтра забудете героев Великой Отечественной войны. Простите нас, покойные партизаны», «Это могилы наших земляков. У русских испокон веков было в традициях ухаживать за могилами. Памятник в таком состоянии - позор сельчанам», - написали комментаторы. 



В администрации же села Пестерёво «Байкал-Daily» сообщили, что памятник они будут восстанавливать, хотя монумент не стоит на балансе сельского поселения.

- Мы встречались в конце июля с председателем Совета ветеранов Иваном Чебуниным. Решили с ним, что сейчас в данный момент у нас ни денег, ничего нет. Но в сентябре мы будем с ним работать совместно по бумажным носителям, закладывать смету, и к столетию братской могилы мы постараемся всё это восстановить, - сообщила глава села Пестерёво Анна Думнова.

Столетие братской могилы состоится в январе 2020 года. Если администрация не успеет восстановить памятник к юбилею, то в крайнем случае жители села Пестерёво увидят обновлённый монумент в мае к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

- Она, естественно, огромная, эта братская могила. Весь участок, конечно, мы не охватим облагородством, но саму мемориальную доску, плиту, на которой имеется надпись мы восстановим. К 75-летию мы обязаны, во чтобы то ни стало, всё сделаем, - сказала Анна Думнова. 

монумент
 
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