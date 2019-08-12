В Бурятии отметят «Яблочный спас»



19 августа в Кабанском районе Бурятии состоится районный фестиваль-конкурс русского народного творчества и ремёсел «Яблочный спас». Праздник пройдёт на площади у Посольского Спасо-Преображенского монастыря.



Для гостей фестиваля приготовлены народные игры и забавы, а также ярмарка сельскохозяйственной продукции. Будут проведены множество конкурсов. Соревнование на «Лучшее подворье» пройдёт среди поселений района. На нём покажут творческую презентацию, местные обычаи и обряды, колорит русской кухни, соответствующей тематике фестиваля. В другом состязании на «Лучшую творческую программу» на тему «Яблочное вдохновение» будут участвовать конкурсанты, пропагандирующие своим творчеством лучшие традиции песенной и танцевальной русской культуры.



В конкурсе на «Лучшего сельхозпроизводителя, фермера сельхозпродукции» участники продемонстрируют лучшее оформление торгово-ярмарочного места, ассортимент товара и его качество, а в конкурсе на «Лучшую сувенирную тематическую продукцию» – свои сувениры. Всем соревнующимся рекомендуется соблюдать народный стиль в одежде. Для определения победителей будет создано независимое жюри. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.



