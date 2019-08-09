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Ткач из Бурятии покажет мастер-класс на забайкальском фестивале

Ткач из Бурятии покажет мастер-класс на забайкальском фестивале
Общество,  Фото:pixabay.com
На этнокультурный фестиваль «Онон: связь времён и народов» приедут также мастера из Иркутской области

16 августа в Забайкальском крае стартует межрегиональный фестиваль «Онон: связь времён и народов». В рамках программы пройдёт выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, в которой примут участие гости фестиваля – известные мастера из Республики Бурятия и Иркутской области.

Мастер-класс по ткачеству на станке проведёт Оксана Маркова руководитель территориального общественного самоуправления «Берегиня» (село Малый Куналей Бичурского района РБ). Оксана Маркова и её мастера частые гости в Забайкалье. Они неоднократно принимали участие в различных выставках и семинарах. «Берегиня» представит изделия пяти мастеров, среди них декоративные панно в технике «Гризайль», ткацкие станки и тканые пояса.

Кроме того, мастера продемонстрируют изделия с уникальной ордынской росписью по дереву, которая является самой юной в России – ей всего около десяти лет. Голубое небо, полевые цветы, ягоды брусники и черники, сороки, лоси, белки, срубы – это те основные элементы, которые присущи только ордынской сибирской росписи. Мастер Павел Гонтов освоил эту технику в совершенстве. На выставке будут представлены его работы.

Мастера из Иркутской области впервые будут участвовать в забайкальском фестивале. На выставке они покажут коллекцию «Центра ремёсел» села Гуран Иркутской области. Изделия из керамики – сувениры, горшочки, плоскостные фигурки, рушники с ручной вышивкой, текстильные куклы, ткачество – всё это смогут увидеть участники и гости фестиваля «Онон: связь времён и народов». Народный мастер Иркутской области Елена Молчанова проведет занятия по изготовлению народных кукол из джута. Мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки покажет Елена Лисицкая.

Напомним, II межрегиональный фестиваль «Онон: связь времён и народов» пройдёт с 16 по 19 августа на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка» на берегу озера Халанда возле села Акша. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
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