В Бурятии пройдёт молодёжная казачья спартакиада

Её проведут в сентябре в Кяхтинском районе
18 сентября на стадионе «Чемпион» города Кяхты состоится районная казачья спартакиада допризывной молодёжи. Участие в спортивных соревнованиях будут принимать юношеские команды 16 сельских, 4 городских школ и 2 сузов из 17 муниципальных образований Кяхтинского района Бурятии.
В спартакиаде будут представлены, помимо традиционных видов спорта, совершенно новые, не используемые ранее виды единоборств, а также художественная самодеятельность казачьей тематики и акция «Я – будущий защитник Отечества», позволяющие привлечь интерес молодёжи к казачьим традициям.
Проект «Районная казачья спартакиада допризывной молодёжи как социальная технология работы с молодёжью допризывного возраста» победил в конкурсе на предоставление субсидий социально ориентированным НКО, выиграв грант правительства РБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кяхта.
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