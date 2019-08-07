В Улан-Удэ торговые центры не заключают договоры на вывоз мусора



Сложная ситуация складывается с юридическими лицами.



- Юридические лица проявляют низкую сознательность и пытаются избежать заключения договоров по вывозу мусора. При этом все свои отходы они выносят на площадки жилого сектора. Эта безнаказанность юрлиц вызывает определённые завалы контейнерных площадок ночью. То есть под утро мы их разгребаем, жители в основном это не видят. Но многие пытаются выносить свои коробки и отходы от упаковки прямо днём на все площадки подряд, - рассказал директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев на брифинге в правительстве 5 августа.



Директор «ЭкоАльянс» сообщил, что уже обратился за помощью в Бурприроднадзор, минприроды и озвучил проблему главе Бурятии.



- Хотелось бы жителей попросить помощи в том, чтобы контролировать эти моменты. И каким-то образом участвовать в этом. То есть говорить, что такой-то магазин либо такая машина привезла к нам на площадку мусор и вывалила его там, - обратился Игорь Алексеев.

На сегодня более 2/3 торговых центров Улан-Удэ не заключили договоры на вывоз мусора. На них в основном и будут направлены рейды. Внимание будет обращено и на мелких предпринимателей, торгующих овощами и «скоропортом».



Проблемы с заключением договоров остаются в СНТ и ДНТ.



- С СНТ и ДНТ никаким образом проблемы не решаются. Всего заключено 11 договоров, и только 4 из них платят. Общее количество садоводств неизвестно даже самой администрации города, я думаю их около 300, - отметил директор «ЭкоАльянс».



Несмотря на низкую платёжеспособность населения региональный оператор приступил к ликвидации несанкционированных свалок.



Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 по 30 июля в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» Как сообщал «Байкал-Daily», с 20 по 30 июля в Улан-Удэ и Тарбагатайском районе региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» ликвидировал 17 несанкционированных свалок. Вывезено порядка 5,7 тысяч кубов мусора.



- Даже при таких нагрузках мы бы всё-таки хотели попросить жителей оплачивать за мусор своевременно. Это несёт порядок городу и чистоту территории. Мы поможем городу в зачистке, и облик города станет чище уже к зиме, - сказал Игорь Алексеев.



Директор «ЭкоАльянс» рассказал и о замене евробаков в Железнодорожном районе.



- В июне месяца мы заменили перевозчика по Железнодорожному району – Комбинат по благоустройству - при этом, сняли все евробаки, которые стояли более 5 лет. Эффект от этого мы увидели в пятницу, 2 августа. Когда полигон МБУ КБУ выставил нам счёт за месяц, в среднем, падение объёма составило 6 тысяч кубов в месяц. Это именно то, что нам несправедливо выставляли. Объём большой, сравним с 4-подъездным пятиэтажным домом в месяц. Итоговый эффект - экономия 1,5 млн рублей в месяц с одного только Железнодорожного района, - подытожил Игорь Алексеев.



В Бурятии с 1 апреля работает региональный мусорный оператор – ООО «ЭкоАльянс». По итогам четырёх месяцев работы, в среднем платёжеспособность по населению республики равна 53%.