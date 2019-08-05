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Бурятские боксёры завоевали медали на соревнованиях в Дагестане

Бурятские боксёры завоевали медали на соревнованиях в Дагестане
Общество,  Фото:Федерация бокса Бурятии
В Каспийске завершился международный турнир по боксу

С 29 июля по 3 августа в городе Каспийск, республики Дагестан, прошёл XXI международный турнир памяти Магомед-Салама Ильясовича Умаханова. В соревнованиях приняли участие 220 боксёров из 21 страны.

Бурятская спортсменка Наталья Шадрина стала чемпионом соревнований в весовой категории до 60 кг. В финальном бою Наталья одержала победу над спортсменкой из Туниса Хоулод Хими со счетом 5:0.

Мастер спорта Альберт Гатауллин, весовой категории до 56 кг, стал бронзовым призёром турнира. Выиграв два боя, в полуфинальном поединке Альберт уступил чемпиону Индии Гаурав Соланки.

- Наталья Шадрина является двукратным чемпионом данного турнира, наша спортсменка - обладательница золотой медали прошлогодних юбилейных соревнований памяти Умаханова, - сообщает федерация бокса Бурятии.

Боксёры выступают при поддержке Валерия Доржиева и спортивного клуба «НОМТО».
спорт бокс
 
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