Бурятские боксёры завоевали медали на соревнованиях в Дагестане

Общество, Фото: Федерация бокса Бурятии

В Каспийске завершился международный турнир по боксу

⠀

С 29 июля по 3 августа в городе Каспийск, республики Дагестан, прошёл XXI международный турнир памяти Магомед-Салама Ильясовича Умаханова. В соревнованиях приняли участие 220 боксёров из 21 страны.

⠀

Бурятская спортсменка Наталья Шадрина стала чемпионом соревнований в весовой категории до 60 кг. В финальном бою Наталья одержала победу над спортсменкой из Туниса Хоулод Хими со счетом 5:0.

⠀

Мастер спорта Альберт Гатауллин, весовой категории до 56 кг, стал бронзовым призёром турнира. Выиграв два боя, в полуфинальном поединке Альберт уступил чемпиону Индии Гаурав Соланки.

⠀

- Наталья Шадрина является двукратным чемпионом данного турнира, наша спортсменка - обладательница золотой медали прошлогодних юбилейных соревнований памяти Умаханова, - сообщает федерация бокса Бурятии.

⠀

Боксёры выступают при поддержке Валерия Доржиева и спортивного клуба «НОМТО».