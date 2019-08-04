Глава Бурятии: «Мы готовы поддержать проекты инвесторов из Кореи»



Накануне, 3 августа, глава региона Алексей Цыденов провёл встречу с делегацией Республики Кореи, в состав которой вошли представители компаний, заинтересованных в реализации инвестпроектов в Бурятии.



В мероприятии приняли участие первый зампред правительства республики Игорь Зураев, заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин, министр промышленности и торговли республики Сергей Желтиков, представители Фонда регионального развития, Торгово-промышленной палаты, Народного Хурала. С корейской стороны: Woo Taekwang, председатель Geo Group, Shin Jai Ho, председатель Sunjin Group, Kim Yong Mong, директор Корейского экспортно-импортного банка, Lee Keun Jai, председатель Saehan construction, Jun Eung Chul, президент KORAMCO Asset Trust и другие.



Глава Бурятии приветствовал участников встречи.



- Дорогие гости, добро пожаловать в Бурятию. Это продолжение нашей поездки в Республику Корея и проведённого форума. Очень рад, что у нас продолжается совместная работа. Надеюсь, что в рамках этого визита вы ознакомитесь со всеми интересующими вас проектами. Оцените те возможности, которые дает Республика Бурятия, и те условия, которые мы готовы предоставить, чтобы у вас были наиболее выгодные возможности для инвестирования, - сказал Алексей Цыденов.



В свою очередь, Woo Taekwang, председатель Geo Group, представил свою делегацию. Руководители компаний рассказали о своих бизнес-интересах в Бурятии. Корейская компания Sungin Group владеет несколькими автотранспортными компаниями, имеет активы в газовой промышленности, использует 8 вертолётов и готова расширить свой парк до 20 машин. В ходе визита на УУАЗ представители компании заинтересовались многофункциональным вертолётом МИ 171-А2. Это новая модель среднего класса, сочетающая уникальный опыт эксплуатации вертолётов типа Ми-8/17 и новейшие технические решения. Глава Бурятии со своей стороны обещал содействие в случае приобретения партии вертолётов УУАЗ.



Также корейская делегация предложила использовать их опыт в создании комплексной общественной транспортной инфраструктуры: сеть дорог, остановок, заправочных станций и т.д. По мнению господина Woo Taekwang, привлечение таких инвесторов поможет реализовать их масштабный проект – строительство курортного городка в местности Пески особой экономической зоны «Байкальская гавань». Проект будет включать не только гостиницы, пансионаты, но и конференц-залы, выставочные площадки, магазины и т.д.



Алексей Мишенин, зампред по экономическому развитию, отметил, что работа с компанией Geo Group уже идёт, начались рабочие встречи с проектной организацией.



- На сегодняшний день всё руководство проектной организации здесь. Будет ещё в течение всего визита ряд совещаний по конкретной проработке проекта. Компания Geo Group уже в договорных отношениях с проектной организацией. Начинают работать. Думаю, что следующий год - это проектирование, 2021 год – начало строительства, - отметил он.



Среди корейских компаний, которых интересуют проекты в Бурятии: Эксимбанк Кореи - официальное экспортное кредитное агентство Южной Кореи, оказывает поддержку южнокорейскому экспортно-ориентированному бизнесу путем предоставления кредитов, Saehan construction - крупная строительная корпорация, KORAMCO Asset Trust - крупнейшее финансовое учреждение в Корее, которое было основано в 2001 году для устранения негативных последствий финансового кризиса, Myungji Academy - крупнейший образовательный фонд, HANVIT D&S - ведущая корейская компания в области возобновляемой энергии и другие.



Представитель компании Geo Group Бато Очиров считает, что интерес со стороны корейских компаний к Бурятии достаточно высокий:



- Мы давно об этом говорим: Бурятия - Восточные ворота России. Концепция уже есть. Сегодня я вижу, что уже реально проявляют интерес корейские инвесторы к нашему региону, сюда приехали одни из самых крупных компаний.



Глава Бурятии особо подчеркнул, что республика заинтересована во всех инвестиционных предложениях, рассказал о региональных проектах, которым нужна инвестподдержка, в частности, разработке месторождения цинка, строительстве второго Северобайкальского тоннеля и других.



Алексей Цыденов предложил подписать соглашение между правительством Бурятии и компанией Geo Group, в рамках которого можно обмениваться всей необходимой информацией о возможных совместных инвестпроектах.

