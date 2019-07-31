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В Бурятии сняли мультфильм о лесных пожарах

В Бурятии сняли мультфильм о лесных пожарах
Общество, 
Мультипликационный фильм сопровождается стихотворением

Вчера на YouTube-канале «3D Улан-Удэ» вышел мультфильм об основных причинах и последствиях лесных пожаров.

- Мультфильм «Пожар» наша студия сделала ещё полтора месяца назад. Пытаясь найти спонсоров для этого мультфильма, я просто не выкладывал его для общего просмотра. Но когда тайга объята пламенем, когда смог окутал планету, я решил выставить этот мультфильм по соцсетям. Роясь в паутине Интернета, я видел огромное количество прекрасных стихотворений на тему лесных пожаров, и каждое достойно, чтобы его воплотили в видеообраз, - пишет в описании к видео Сергей Степанов, создатель ленты. 
 
В начале истории показано, как турист, прогуливаясь по лесу, разбивает бутылку и уходит. И затем именно эта бутылка становится причиной пожара: 
 
«Луч пройдёт по лесистой долине,
Где зелёных ветвей купола,
А потом побежит по бежит по низине
И увидит осколок стекла.
Заиграет он с ним, как с росою,
Что лежит в ярких чашах цветов.
Но стекло обернётся бедою
И затлеет под ним белый мох». 



Далее здесь рассказывается о последствиях пожара, страданиях животных и причинённых тайге ущербах.

Однако у этой истории положительный конец. Выжить обитателям леса помогает дождь:
«Грянул гром и с водой дождевою
Будет яростно биться костёр.
Зашипит он и глухо завоет
И погаснет так быстро, как мог». 

В конце создатели мультфильма призывают беречь природу. 

 

Напомним, видеограф Сергей Степанов в августе 2016 года снял мультфильм, в котором президент России Владимир Путин, облачённый в национальную одежду бурят и с хадаком в руках, поздравлял улан-удэнцев с 350-летием города. 

Также в феврале 2018 года он презентовал мультфильм на бурятском языке, снятый по мотивам народной сказки «Хурист».

Как сообщал «Байкал-Daily», на лесные пожары в Сибири отреагировали российские звёзды, которые призвали чиновников потушить пожары, а также голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.

мультфильмы лесные пожары
 
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