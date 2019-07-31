В Бурятии сняли мультфильм о лесных пожарах



В начале истории показано, как турист, прогуливаясь по лесу, разбивает бутылку и уходит. И затем именно эта бутылка становится причиной пожара:



«Луч пройдёт по лесистой долине,

Где зелёных ветвей купола,

А потом побежит по бежит по низине

И увидит осколок стекла.

Заиграет он с ним, как с росою,

Что лежит в ярких чашах цветов.

Но стекло обернётся бедою

И затлеет под ним белый мох».









Далее здесь рассказывается о последствиях пожара, страданиях животных и причинённых тайге ущербах.



Однако у этой истории положительный конец. Выжить обитателям леса помогает дождь:

«Грянул гром и с водой дождевою

Будет яростно биться костёр.

Зашипит он и глухо завоет

И погаснет так быстро, как мог». Далее здесь рассказывается о последствиях пожара, страданиях животных и причинённых тайге ущербах.Однако у этой истории положительный конец. Выжить обитателям леса помогает дождь:«Грянул гром и с водой дождевоюБудет яростно биться костёр.Зашипит он и глухо завоетИ погаснет так быстро, как мог».



В конце создатели мультфильма призывают беречь природу.









Напомним, видеограф Сергей Степанов в августе 2016 года снял Напомним, видеограф Сергей Степанов в августе 2016 года снял мультфильм , в котором президент России Владимир Путин, облачённый в национальную одежду бурят и с хадаком в руках, поздравлял улан-удэнцев с 350-летием города.



Также в феврале 2018 года он



Как сообщал «Байкал-Daily», на лесные пожары в Сибири отреагировали



Также в феврале 2018 года он презентовал мультфильм на бурятском языке, снятый по мотивам народной сказки «Хурист».Как сообщал «Байкал-Daily», на лесные пожары в Сибири отреагировали российские звёзды , которые призвали чиновников потушить пожары, а также голливудский актёр Леонардо Ди Каприо.

Вчера на YouTube-канале «3D Улан-Удэ» вышел мультфильм об основных причинах и последствиях лесных пожаров.- Мультфильм «Пожар» наша студия сделала ещё полтора месяца назад. Пытаясь найти спонсоров для этого мультфильма, я просто не выкладывал его для общего просмотра. Но когда тайга объята пламенем, когда смог окутал планету, я решил выставить этот мультфильм по соцсетям. Роясь в паутине Интернета, я видел огромное количество прекрасных стихотворений на тему лесных пожаров, и каждое достойно, чтобы его воплотили в видеообраз, - пишет в описании к видео Сергей Степанов, создатель ленты.